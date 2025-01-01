Les demandes d'accommodation doublent
Une aide financière pour plus d’inclusion au camp de jour de Ste-Thérèse
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse a obtenu une bonification significative de la subvention reçue dans le cadre du Programme d’aide financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH), permettant d’élargir l’accès à son programme d’accommodement offert au camp de jour municipal.
Grâce à l’appui de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL), une aide financière de 17 496 $ a été octroyée pour l’année 2025, comparativement à 5 485 $ en 2024 afin de couvrir les salaires des accompagnateurs et accompagnatrices, assurant ainsi un encadrement de qualité et une intégration harmonieuse dans les activités estivales.
« Cette bonification représente bien plus qu’un soutien financier : elle témoigne d’un engagement envers l’inclusion et le bien-être de tous les enfants de notre communauté. Cette augmentation permet de répondre à une demande croissante et d’assurer un encadrement personnalisé pour les enfants vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. Cette aide bonifiée nous permet de renforcer notre mission d’inclusion et de garantir que chaque jeune puisse vivre pleinement l’expérience du camp de jour », souligne M. Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.
Le camp de jour de la Ville offre un programme d’accommodement pour les enfants vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, qui font partie d’une classe particulière et qui ont besoin d’un encadrement personnalisé en milieu scolaire. Le programme d’accommodement peut être offert sous forme d’accompagnement de l’enfant ou tout autre accommodement évalué par l’intervenante de la Ville et discutée avec les parents. Tous les enfants inscrits qui font une demande sont accommodés au meilleur des ressources disponibles.
En 2025, la Ville a reçu 21 demandes d’accommodement, soit plus du double par rapport à l’année précédente alors que 10 demandes avaient été effectuées. Pour répondre à ces besoins, 9 accompagnateurs ont été embauchés, comparativement à 6 en 2024.
La Ville de Sainte-Thérèse souhaite remercier l’ARLPHL pour l’accompagnement reçu ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, pour le soutien financier octroyé afin de soutenir les enfants ayant besoin d’un accompagnement particulier.
Programme d’emplois d’été Canada
La Ville de Sainte-Thérèse est également heureuse de pouvoir compter sur le soutien financier du gouvernement fédéral par l’entremise du Programme d’emplois d’été Canada sous la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ). Celui-ci offre des occasions d’emploi d’été de qualité aux jeunes afin de développer des compétences et d’acquérir une expérience de travail rémunérée pour réussir leur transition vers le marché du travail.
Le programme permet donc à la Ville de Sainte-Thérèse de bénéficier, à titre d’employeur du secteur public, de contributions salariales pour ses moniteurs de camp de jour, ses accompagnateurs et ses sauveteurs. Les contributions sont calculées à la fin de ladite saison estivale, et ce, selon plusieurs critères et facteurs à prendre en compte.