Ville de Sainte-Thérèse
Un nouvel accès au ruisseau Charron au parc Isaac-Rawas
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse annonce a mise en œuvre d’un nouveau projet d’aménagement au parc Isaac-Rawas, qui permettra aux résidents du secteur de profiter d’un accès encadré et sécuritaire au ruisseau Charron, tout en assurant la préservation intégrale du milieu humide environnant.
« Ce projet est un magnifique exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous écoutons notre population. En agissant rapidement et avec rigueur pour enrayer la propagation du roseau commun, puis en concevant un aménagement durable qui respecte le milieu naturel, nous offrons à nos citoyens un accès privilégié au ruisseau, sans compromettre l’environnement », mentionne Christian Charron, maire de Sainte- Thérèse
Ce projet structurant est né de préoccupations citoyennes exprimées dès 2023 concernant la prolifération du roseau commun, une plante envahissante qui menaçait la biodiversité près du ruisseau Charron et altérait l’expérience paysagère du secteur. À l’écoute de ces préoccupations, la Ville a réagi rapidement en réalisant un diagnostic actualisé, suivi d’un plan d’action rigoureux, incluant plusieurs fauchages ciblés et la plantation de 450 arbres et arbustes indigènes pour créer un couvert végétal de remplacement favorable à la biodiversité.
Un projet axé sur la protection de l’environnement
Afin de permettre une cohabitation harmonieuse entre accès à la nature et respect de la faune et de la flore, la Ville a conçu un aménagement entièrement hors du milieu humide, permettant ainsi d’éviter les perturbations écologiques et de se conformer aux réglementations environnementales sans recourir à une autorisation ministérielle.
L’intervention comprend : un sentier en pavé uni, intégré au parc existant, des escaliers en pierres naturelles avec main courante, une passerelle en cèdre sur pieux vissés surélevés pour traverser le milieu humide riverain et une aire de repos surélevée avec bancs et garde-corps en verre trempé, offrant une vue dégagée sur le ruisseau.
La réalisation des travaux est prévue en septembre et octobre 2025, et sera effectuée par les équipes municipales, ce qui permettra une gestion responsable des coûts.
Une infrastructure de qualité, pensée pour les citoyens
Ce projet reflète la volonté de la Ville d’offrir à sa population des infrastructures durables, sécuritaires et de qualité, favorisant le bien-être, le contact avec la nature et la valorisation des écosystèmes locaux. Il s’inscrit dans une démarche de concertation continue, amorcée dès la séance d’information du 23 mai 2024, lors de laquelle les citoyennes et citoyens avaient pu faire part de leurs préoccupations et attentes en lien avec la présence de roseau commun dans le parc. Une deuxième séance d’information, tenue le 6 août dernier, a permis de présenter en détail aux résidents le projet final d’accès au ruisseau Charron et de répondre à leurs questions.
« Je suis très fière du travail accompli, mais surtout de la participation active des citoyens tout au long de ce processus. Grâce à leur vigilance et à leur attachement au territoire, nous avons pu bâtir une solution qui répond réellement aux besoins du milieu », confie Johane Michaud, conseillère municipale du district Marie-Thérèse où se situe le parc Isaac-Rawas.