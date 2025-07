Royalty Basketball : le projet sélectionné de l’appel à projets 16-29 ans

La commission Relève a retenu le projet Royalty Basketball lors de l’appel à projets lancé en avril dernier pour les 16-29 ans.

Porté par Herby Lamarre, un résident passionné et engagé depuis plus de 12 ans auprès de jeunes de la région, Royalty Basketball se veut bien plus qu’une simple ligue sportive. Inspirée du streetball (basketball de rue) et du format 3 contre 3 reconnu aux Jeux olympiques, la ligue propose une expérience dynamique et inclusive, où chaque match devient un véritable événement.

En place depuis déjà deux saisons, la ligue amorcera sa troisième année avec l’ambition d’exploser sa participation. Avec 24 jeunes actuellement impliqués, le projet vise à faire connaître davantage le basketball 3 contre 3 et à attirer de nouveaux joueurs.

L’objectif est de mobiliser la communauté, de susciter un engouement et de positionner Royalty Basketball pour ceux qui souhaitent progresser dans ce sport autant que pour ceux qui veulent simplement s’amuser.

La ligue entend développer son image de marque et pousser encore plus loin l’expérience proposée. Grâce à l’ajout d’une composante médiatique innovante : des matchs filmés, des rediffusions sur les réseaux sociaux et une identité visuelle forte, les participants auront l’occasion de vivre une expérience sportive digne des grandes ligues professionnelles.

« Royalty Basketball, c’est l’exemple parfait d’un projet à la fois sportif et créatif, qui transforme l’énergie des jeunes en véritable moteur de fierté et de cohésion. En alliant performance, inclusion et originalité, cette ligue incarne exactement ce que la commission Relève veut promouvoir à Blainville », souligne Jean-François Pinard, conseiller municipal siégeant à la commission.

Un projet soutenu par des partenaires engagés

La Ville de Blainville tient à souligner la participation du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, qui accompagne les promoteurs et a contribué à la sélection des projets, ainsi que de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), également membre du comité de sélection. Le financement du projet est rendu possible grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2021-2026 du gouvernement du Québec.

Rendez-vous en 2026!

Un deuxième appel à projets pour les 16 à 29 ans sera lancé en 2026. La Ville de Blainville invite dès maintenant les jeunes à faire germer leurs idées pour une prochaine édition encore plus inspirante!