Les Jeux électriques du Québec cette fin de semaine à Mirabel

Le Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière accueillera les 11, 12 et 13 juillet 2025, la deuxième édition des Jeux électriques du Québec, un événement unique rassemblant des compétiteurs canadiens et américains d’appareils de micros-mobilités électriques.

Les Jeux électriques rassemblent des passionnés de sports à énergie renouvelable et des amateurs de défis techniques dans un cadre naturel d’exception. Plusieurs compétitions prendront place tout le weekend mettant en vedette des ‘’Onewheels’’ et des Gyroroues électriques. Les compétiteurs mettront à l’épreuve leur agilité et leur compétence de maîtrise dans des parcours tout-terrains.

Cet événement est l’occasion idéale de venir découvrir et expérimenter la croissance des appareils à mobilité durable et responsable. Le grand public est également invité à vivre une expérience immersive : spectateurs de courses via les circuits fermés, pilote d'un jour : essai de ‘’Onewheels’’, de Gyroroues et de trottinettes électriques accompagné de professionnels du Réseau, démonstration de véhicules électriques du fabricant Hyundai : Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9 et Kona, performance musicale : spectacle le vendredi et samedi soir - service de bar offert.

L'accessibilité à l'événement est sans frais, seul le frais d'admission général au Parc est applicable. Rejoignez-nous pour une fin de semaine des plus électrisantes! L'ambiance sera survoltée, c'est l’expérience au virage vert de l'été!

Consultez leur page Facebook pour la programmation complète.