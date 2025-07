Amélioration des installations de soccer à Sainte-Anne-des-Plaines

C’est le projet d’amélioration des installations de soccer proposé par Alizée Bourgeois-Jeuris du club de soccer Les Satellites qui sera réalisé en 2026 dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

L’annonce a été faite lors des festivités de la fête nationale du Québec le 24 juin dernier. Keven Renière, conseiller municipal responsable du projet, en a fait l’annonce soulignant la participation des citoyennes et citoyens tout au long de ce processus de démocratie participative.

Une deuxième édition différente

Tout comme la première édition du budget participatif, la population anneplainoise a eu l’opportunité de choisir l’affectation d’un budget de 100 000 $. Cette fois, un volet jeunesse a été créé, consacrant 25 000 $ pour un projet soumis par les jeunes âgés de 12 à 17 ans, que ce soit pour une immobilisation ou un évènement.

Le 75 000 $ restant permettant la réalisation d’un projet d’immobilisation municipale dans le secteur de l’environnement, du loisir, de la culture ou de la vie communautaire dans le cadre du volet régulier. Le processus a débuté en mars dernier avec l’appel de projets.

Pour cette deuxième édition, ce sont dix projets qui ont été déposés pour étude, dont trois pour le volet jeunesse.

Ces derniers ont été analysés par le comité organisateur et l’ensemble de l’équipe municipale afin d’en vérifier l’éligibilité et la faisabilité. Au final, c’est un seul projet du volet jeunesse qui a été retenu (et qui sera réalisé) et ce sont quatre projets du volet régulier qui ont été soumis au vote :

Équipement de fitness extérieur, initiative de Thomas Bouvrette d’une valeur de 55 000 $;

Pickleball pour tous jumelé à l’amélioration des terrains de tennis, deux initiatives de Jacqueline Bellefeuille et Michel Thibodeau d’une valeur de 35 000 $;

Tennis de table extérieur, initiative de Marie-France Lord d’une valeur de 65 000 $;

Et amélioration des installations de soccer, initiative du club de soccer Les Satellites et d’Alizée Bourgeois-Jeuris d’une valeur de 65 000 $.

Les citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines pouvaient voter pour leurs trois projets préférés en ligne, via leur compte sur le portail citoyen de la Ville. La période de vote s’est déroulée du 9 au 18 juin. Ce sont 365 personnes qui y ont participé, soit un peu moins de 3 % de la population, résultat satisfaisant pour une telle démarche. Chaque personne pouvait choisir trois projets parmi les quatre proposés. Selon leur préférence, 1, 3 ou 5 points étaient attribués à leurs choix.

Le projet de madame Alizée Bourgeois-Jeuris est celui qui a obtenu le plus de points avec un total de 1 058 points et une avance de plus de 200 points sur la deuxième place. C’est près de 27 % des répondants qui ont choisi ce projet parmi leurs trois préférés, lui attribuant 34 % des points.

Pour la suite

Les équipes municipales travailleront à l’élaboration et à la planification du projet afin que, dès le début 2026, les travaux puissent commencer. La volonté de l’organisation est de faire en sorte que les installations soient disponibles pour la saison 2026 du club de soccer. La population est invitée à suivre le développement du projet sur le portail citoyen au citoyen.villesadp.ca.