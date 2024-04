Trois nouveaux grades pour les ceintures noires du club de Taekwon-Do ITF de Blainville

Samedi dernier, le 20 avril a eu lieu un examen fort important pour les adeptes du club de Taekwon-Do de Blainville. En effet, Mme Suzanne Fortin (3e dan), M. Jean-Benoît Labbé (3e dan) et Philippe Simard (1er dan) ont passé leur examen de 1er et 3e dan de ceintures noires au cégep Lionel-Groulx.

Ce fut une après-midi chargée en épreuves autant physiques que mentales.

Le passage de grades supérieurs est déjà un événement en soi, mais en plus, cet événement fait que le club de Blainville a décoré plus d’une dizaine de ceintures noires dont quatre instructeurs internationaux, un exploit dans la région. Ils viennent donc se rajouter à l’équipe des ceintures noires qui enseignent et coach le club de Blainville depuis 2010 : Maître Yannick Drolet (ceinture noire 7e degré), M. Yves Morin (5e degré), M. Marc-André Fairfield (4e degré), Mme Andréanne Boucher (4e degré) et M. Eric Chartier (2e degré). Ces instructeurs possèdent plusieurs années d’expérience (certains entre 15 et 30 ans d’expérience) en Taekwon-Do ITF. De plus, ils détiennent une certification nationale (PNCE) d’entraîneur de niveau 1 à 3. Ces mêmes enseignants cumulent non seulement des années d’enseignement en art martial, mais également une expérience professionnelle issue du coaching, de la formation ainsi que de l’enseignement universitaire.