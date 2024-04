Naissance d’une toute première ligue de football américain 100% féminine

Quatre associations de football civil au Québec se sont unis afin de créer la toute première ligue de football américain 100% féminine pour les jeunes filles de 15-16-17 ans.

La mission de cette ligue est d’offrir la chance aux jeunes filles de compétitionner entre elles dans un format de six contre six sur un terrain de football aux dimensions réduites. Cinq équipes régionales font actuellement parties de cette ligue : Gatineau (Valkyries), la Rive-Nord de Montréal (Wildcats), L’île de Montréal (Blitz), Laval (Cobras) et la Rive-Sud de Montréal (Jaguars).

L'association indique qu'elle sera en mesure de recruter et de former une équipe nationale U18 féminine afin de compétitionner aux championnats nationaux chaque année. « Nous étions la seule province canadienne sans ligue féminine mineur.»

Dès cette fin de semaine, les équipes seront formées à Gatineau.