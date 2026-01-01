Nous joindre
Danse sur glace

Direction les Jeux olympiques pour Marie-Jade Lauriault et son partenaire

durée 10h00
12 janvier 2026
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La patineuse en danse sur glace de Sainte-Anne-des-Plaines, Marie-Jade Lauriault, et son Romain Le Gac, font partie de l’équipe formée de douze athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina.

La patineuse et le patineur, âgés respectivement de 29 et 30 ans, sont l’un des trois couples de cette épreuve qui performeront sur la glace à compter du 6 février prochain. Le duo ontarien formé de Piper Gilles et Paul Poirier, ainsi que le duo québécois composé de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, complètent l’équipe dans cette discipline.

Mentionnons que Lauriault et Le Gac ont représenté la France aux Jeux olympiques à PyeongChang 2018.

Pour les autres épreuves, on retrouve les athlètes Stephen Gogolev, de Toronto, et Madeline Schizas, d’Oakville, en épreuve individuelle, le couple de patinage artistique formé de Deanna Stellato-Dudek, de Chicago, et Maxime Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, ainsi que celui composé de Lia Pereira, de Milton, et de Trennt Michaud, de Trenton, en Ontario.

La sélection était fondée sur les résultats internationaux et les pointages obtenus au cours des deux dernières saisons, incluant ceux des Championnats nationaux canadiens de patinage 2026. 

- Avec les informations de Sportcom

 

