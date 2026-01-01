Blainville invite les familles au Rendez-vous sous zéro

La Ville de Blainville invite la population à une nouvelle édition du Rendez-vous sous zéro, le 28 février dès 13 h, à l’Espace hivernal du Parc équestre.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, propose une foule d’activités extérieures pour toute la famille. La journée se conclura sur des airs pop country avec un spectacle du groupe Lendemain de veille.

Des activités pour toute la famille

Sports de glisse, trampoline élastique, autos tamponneuses , Just Dance sur écran géant, parcours à obstacles, cours de danse en ligne : petits et grands trouveront de quoi s’amuser. Le site offre également une butte à glisser, une patinoire à bande, un anneau de glace illuminé en soirée et des feux de camp qui sont accessibles durant toute la période hivernale en fonction des conditions météorologiques. Pour se réchauffer, plusieurs options gourmandes seront sur place :

Au cœur des Alpes (mets typiques des Alpes suisses)

Au pied de l’érable (soupe aux pois, tire sur neige et produits de l’érable)

Café Strega (café, chocolat chaud)

Lendemain de veille en spectacle

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, le groupe Lendemain de veille cumule distinctions et succès, dont un Félix, pour l’album country de l’année au gala l’ADISQ 2022 et deux prix au Gala country 2023. Avec quatre albums à leur actif et plus de 35 millions d’écoutes en ligne, la formation promet un spectacle festif qui saura réchauffer l’ambiance.

La fête se poursuit pendant les Jeux du Québec

Du 1er au 7 mars, le Parc équestre se transforme en Place des Jeux, un espace animé dans le cadre de la 60e Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026. Chaque jour, de nouvelles activités seront proposées, en plus de la diffusion en direct des compétitions sur écran géant. Plus d’une soixantaine d’activités attendent la population et les visiteurs.

« J’invite la population à participer aux nombreuses activités offertes dans le cadre de la Finale. Il y aura de quoi bien remplir votre semaine de relâche. Vivez toute la frénésie de cet événement mobilisateur pour notre ville! », a souligné la mairesse, Liza Poulin.