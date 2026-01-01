Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités extérieures

Blainville invite les familles au Rendez-vous sous zéro

durée 11h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Ville de Blainville invite la population à une nouvelle édition du Rendez-vous sous zéro, le 28 février dès 13 h, à l’Espace hivernal du Parc équestre.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, propose une foule d’activités extérieures pour toute la famille. La journée se conclura sur des airs pop country avec un spectacle du groupe Lendemain de veille.

Des activités pour toute la famille

Sports de glisse, trampoline élastique, autos tamponneuses , Just Dance sur écran géant, parcours à obstacles, cours de danse en ligne : petits et grands trouveront de quoi s’amuser. Le site offre également une butte à glisser, une patinoire à bande, un anneau de glace illuminé en soirée et des feux de camp qui sont accessibles durant toute la période hivernale en fonction des conditions météorologiques. Pour se réchauffer, plusieurs options gourmandes seront sur place :

Au cœur des Alpes (mets typiques des Alpes suisses)
Au pied de l’érable (soupe aux pois, tire sur neige et produits de l’érable)
Café Strega (café, chocolat chaud)

Lendemain de veille en spectacle

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, le groupe Lendemain de veille cumule distinctions et succès, dont un Félix, pour l’album country de l’année au gala l’ADISQ 2022 et deux prix au Gala country 2023. Avec quatre albums à leur actif et plus de 35 millions d’écoutes en ligne, la formation promet un spectacle festif qui saura réchauffer l’ambiance.

La fête se poursuit pendant les Jeux du Québec

Du 1er au 7 mars, le Parc équestre se transforme en Place des Jeux, un espace animé dans le cadre de la 60e Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026. Chaque jour, de nouvelles activités seront proposées, en plus de la diffusion en direct des compétitions sur écran géant. Plus d’une soixantaine d’activités attendent la population et les visiteurs.

« J’invite la population à participer aux nombreuses activités offertes dans le cadre de la Finale. Il y aura de quoi bien remplir votre semaine de relâche. Vivez toute la frénésie de cet événement mobilisateur pour notre ville! », a souligné la mairesse, Liza Poulin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La survie des sports d'hiver au Québec dépendra des investissements en adaptation

Publié le 23 février 2026

La survie des sports d'hiver au Québec dépendra des investissements en adaptation

Les sports d’hiver ont-ils un avenir au Québec malgré le réchauffement climatique? La question se pose à la suite de la publication de différentes études depuis le début de l’année qui nous apprennent notamment que le nombre de sites capables d’accueillir des Jeux olympiques d’hiver risque de passer de 93 actuellement à 52 en 2050. Le Québec, ...

LIRE LA SUITE
Non, le sexe ne nuit pas à la performance sportive, selon une étude

Publié le 20 février 2026

Non, le sexe ne nuit pas à la performance sportive, selon une étude

L'activité sexuelle ne semble pas interférer avec la performance athlétique et pourrait même l'améliorer modestement, conclut une étude espagnole qui vient déboulonner un mythe bien ancré. Un bémol s'impose toutefois d'emblée (et on s'en excuse): l'étude a porté sur l'impact d'une seule séance de masturbation sur la performance sportive ...

LIRE LA SUITE
Direction les Jeux olympiques pour Marie-Jade Lauriault et son partenaire

Publié le 12 janvier 2026

Direction les Jeux olympiques pour Marie-Jade Lauriault et son partenaire

La patineuse en danse sur glace de Sainte-Anne-des-Plaines, Marie-Jade Lauriault, et son Romain Le Gac, font partie de l’équipe formée de douze athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina. La patineuse et le patineur, âgés respectivement de 29 et 30 ans, sont l’un des trois couples de cette épreuve ...

LIRE LA SUITE