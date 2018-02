Des accomplissements sportifs qui méritent d’être soulignés

Les membres du conseil municipal de SainteThérèse ont profité de la séance du 5 février pour remettre des bourses d’excellence à quatre athlètes thérésiens. Cette séance a eu lieu malgré une panne d’électricité causée par un incendie majeur au Village de Sainte-Thérèse qui a notamment affecté l’hôtel de ville.



Présents pour l’occasion, Izelle Barrière (soccer), Charles-Étienne Larose (tennis), Frédéric Maltais (quilles) et Jules Rolland (plongeon) ont chacun reçu une bourse des mains de la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Cette dernière a déclaré : « Les membres du conseil municipal sont fiers du travail et de la persévérance dont vous faites preuve dans la pratique de vos disciplines sportives respectives. Nous souhaitons également vous encourager dans l’atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés, car les efforts que vous déployez sont admirables et méritent d’être soulignés ».



Ces contributions ont été remises dans le cadre de la Politique de soutien à l’athlète de la Ville de Sainte-Thérèse. Elle peut être consultée en ligne au www.sainte-therese.ca, sous Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action.