Une première édition pour la Journée de perfectionnement des entraîneurs québécois

Hockey Québec, en collaboration avec la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), est fière d’annoncer la première édition de la Journée de perfectionnement des entraîneurs québécois, sous le thème Devenir meilleur pour nos joueurs. L’événement d’une ampleur inégalée, qui se tiendra le lundi 8 octobre 2018, est gouverné par chacune des quinze équipes de la LHMAAAQ, qui se trouvent à la tête de nos structures intégrées masculines.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’appui de LHMAAAQ dans le cadre de cette journée de formation. Offerte à tous nos entraîneurs et entraîneuses, cette formation fait partie de nos orientations issues de notre plan stratégique, soit d’offrir au moins une opportunité provinciale annuelle de formation continue pour les entraîneurs de tous les niveaux. En rassemblant toutes ces personnes au cours d’une même journée, nous nous assurons également d’inculquer un message uniforme à tous en plus de favoriser des échanges constructifs entre les différents intervenants. C’est l’ensemble de nos joueuses et joueurs qui en bénéficieront », souligne le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

« La Ligue de hockey midget AAA du Québec est très fière de pouvoir, en collaboration avec Hockey Québec, offrir cette formation à l’ensemble de la province. Cet événement mettra en valeur la compétence des entraîneurs de la Ligue en plus de favoriser un transfert de connaissance qui provient du haut de la pyramide de développement du hockey mineur québécois», affirme le directeur général de la LHMAAAQ, Georges Marien.

L’ensemble des entraîneurs et entraîneuses de la province, qu’ils proviennent du hockey féminin ou masculin, et ce tant du secteur élite, compétitif, récréatif ou scolaire, seront invités à participer à cette journée de perfectionnement gratuite organisée par l’équipe midget AAA de son territoire.

« Cette journée de perfectionnement cadre parfaitement avec la formation continue requise par le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) », souligne le directeur technique de la fédération, Yves Archambault.

Deux volets de perfectionnement

1- Clinique spécialisée – Habiletés avec la rondelle

Une clinique qui comportera deux volets, théorique (en classe) et pratique (sur la patinoire), sera axée sur le développement des habiletés individuelles avec la rondelle.

2- Jeu en espace restreint

La formation, offerte en classe, sera supportée par des vidéos provenant du comité formé par la Ligue. Les entraîneurs formateurs expliqueront l’importance

de bien jouer dans un espace restreint, en plus de partager leurs meilleurs exercices qu’ils pratiquent avec leur équipe de la LHMAAAQ, tant au niveau du jeu offensif que défensif.

Hockey Québec et la Ligue de hockey Midget AAA du Québec invitent tous les entraineuses et entraîneurs de la province à participer en grand nombre à cette première journée de perfectionnement provinciale qui aura lieu dans votre secteur. Il s’agit d’une occasion unique, accessible et sans frais d’échanger et d’acquérir de nouvelles connaissances dans l’objectif de devenir meilleur pour les joueurs!