Loisirs Laurentides se réjouit du soutien aux municipalités 

Loisirs Laurentides se réjouit de l’annonce des gouvernements du Canada et du Québec d’investir 29 millions $ dans 21 projets de construction, de réaménagement et de mise à niveau d’infrastructures récréatives et sportives de la région des Laurentides .

« Ce n’est un secret pour personne la région des Laurentides a un besoin criant de nouvelles infrastructures récréatives et sportives. Sa population est sans cesse en croissance. L’annonce de la construction d’un nouvel aréna à Sainte-Thérèse est une très bonne nouvelle », déclare le président de Loisirs Laurentides, monsieur Michael Leduc.

« Il est également important d’investir dans les infrastructures en place pour les rendre plus accessibles et sécuritaires ou encore leur donner une deuxième vie, particulièrement dans les milieux ruraux dont les budgets sont restreints. En ce sens, nous pouvons nous réjouir de cette annonce qui touche de nombreuses petites et moyennes municipalités de notre région », ajoute M. Leduc

Renseignements sur les projets :