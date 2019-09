Nomination de madame Rosemonde Landry au poste de présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

M. André Poirier, président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides était fier d’annoncer la nomination par le gouvernement du Québec, le mercredi 11 septembre dernier, de madame Rosemonde Landry à titre de présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides. Madame Landry entrera en fonction le 30 septembre 2019.

Madame Landry prendra la relève de M. Jean-François Foisy qui quittera pour la retraite après une carrière de près de 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Madame Landry connaît très bien le CISSS des Laurentides, la population qu’il dessert ainsi que les soins et services qu’il dispense. Depuis les quatre dernières années, elle y occupe les fonctions de directrice générale adjointe aux programmes de santé physique générale et spécialisée, de l’enseignement et de la recherche, ainsi que de directrice des soins infirmiers et de l’éthique clinique.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), d’un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé, ainsi que d’un baccalauréat en sciences infirmières, Mme Landry cumule plus de 35 années d’expérience tant dans le secteur public québécois que le secteur public ontarien et le secteur privé.

« Madame Landry détient une solide expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a participé à plusieurs mandats de planification et d’organisation de services durant sa carrière. Son approche, centrée à la fois sur les patients et sur l’interdisciplinarité, ainsi que le lien de confiance qu’elle a su établir avec ses pairs, en font la personne toute désignée pour relever avec succès les défis qui l’attendent. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions », a déclaré M. Poirier.

En terminant, M. Poirier tenait également à remercier M. Jean-François Foisy pour ses loyaux et judicieux services tout en lui souhaitant une très agréable retraite.