Blainville, troisième ville la plus heureuse du Québec

Blainville est la troisième municipalité au Québec où l’indice de bonheur est au plus haut niveau. C’est ce que démontre un sondage de la firme Léger, dont les résultats sont parus dans le Journal de Montréal.

Ce sondage a été réalisé auprès de 36 179 Canadiens, dont 19 895 Québécois âgés de 18 ans et plus. Le sondage avait pour objectif d’évaluer le niveau de bonheur des citoyennes et citoyens et d’en suivre l’évolution.

À Blainville, l’indice de bonheur atteint 77,3 %, juste derrière les villes de Saint-Augustin-de-Desmaures (78,8 %) et Mont-Saint-Hilaire (78,7 %), qui occupent respectivement la première et la deuxième position.

Du 36e rang en 2021 à la 3e place quatre ans plus tard

Comment expliquer que Blainville, qui occupait la 36e place au Québec en 2021, soit passée à la 3e place?

« En 2021, après la période pandémique où nos jeunes ont été particulièrement résilients, nous avons décidé de poser la candidature de Blainville afin d’obtenir la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2026, un évènement fédérateur pendant lequel nous ferons briller la jeunesse de partout au Québec. C’est un message de soutien envers nos jeunes; on croit en eux. J’aime penser que ce message a été entendu ces dernières années puisque le sondage révèle que la plus grande amélioration du bonheur se situe chez les 18-24 ans », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Aussi, Blainville se diversifie et s’enrichit de l’arrivée de familles d’origines et de cultures diverses. Nous avons tenu compte de ce changement en favorisant le vivre-ensemble, notamment en intégrant des activités plus inclusives et plus interculturelles à la programmation d’activités « Nous avons créé un comité consultatif avec des gens de différentes cultures pour nous orienter à cet égard. Blainville fait également partie de la Coalition des municipalités inclusives de la Commission canadienne de l’UNESCO qui réunit des communautés qui font la promotion de la diversité », a expliqué Liza Poulin.

« Enfin, nous avons une population fière de leur ville, qui veut s’impliquer dans les enjeux qui la concerne. C’est pourquoi nous avons accentué la participation citoyenne afin de considérer le point de vue de la population dans nos grandes orientations et pour l’élaboration de projets majeurs comme le plan de transition écologique et la vision d’aménagement du boulevard du Curé-Labelle. Je crois vraiment que nos actions ont fait la différence depuis 2021 », a ajouté. la mairesse Liza Poulin.

Concordance avec les résultats d’un autre sondage

« D’ailleurs, cette troisième position concorde avec les résultats d’un sondage mené auprès de la population blainvilloise l’hiver dernier. Le sondage, réalisé également par Léger, révélait des taux de satisfaction supérieurs à la moyenne provinciale, avec un taux de satisfaction global à l’égard de la qualité des services municipaux de 88 % », a-t-elle commenté.

Selon ce même sondage, 96 % des répondants considèrent que leur ville est sécuritaire, un aspect non négligeable lorsque vient le temps de mesurer la satisfaction envers un milieu de vie.

D’autres raisons d’être heureux à Blainville

Outre ce qui précède, Liza Poulin évoque d’autres raisons d’être heureux à Blainville :

• Sa qualité de vie exceptionnelle

o Diversité d’activités et de services offerts

o Milieux naturels et boisés accessibles

o Plus de 45 parcs municipaux

o Plus de 80 km de réseau cyclable

o Espaces récréatifs extérieurs

o Établissements scolaires à proximité (14 écoles primaires et secondaires, cégep)

• Sa situation géographique :

o Au carrefour des autoroutes 15 et 640

o À 30 minutes de Montréal et des Hautes-Laurentides

o Gare de train de banlieue

• Le dynamisme de son économie qui s’appuie sur des commerces de proximité, des pôles commerciaux et deux parcs industriels.

« Ce classement, nous le prenons donc comme une excellente note dans un bulletin de fin d’année. Il nous encourage à continuer de travailler fort pour offrir à notre population des services d’une qualité exceptionnelle », a-t-elle conclu.