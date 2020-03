Pâtes QuébeChine: un goût d’Orient dans chaque bouchée

Grâce à Luc Laflamme, Chef Cuisinier, et sa conjointe, les amateurs de cuisine asiatique peuvent maintenant combler leurs papilles gustatives à domicile sans trop de tracas. C’est que l’entreprise du couple, Pâtes QuébeChine vend des wontons, des dumpings et des mantos cuisinés maison avec un petit goût d’Orient dans chaque bouchée.

Fondée il y a quelques mois, Pâtes QuébeChine est un amalgame des recettes de M. Laflamme et du doigté de sa conjointe. « Comme je suis Chef Cuisinier au quotidien et que ma conjointe est asiatique, nous avons décidé de créer cette entreprise pour avoir un revenu d’appoint à la fin du mois. On combine donc mes recettes et sa technique pour offrir aux intéressés des nouilles wonton pour mettre dans un bouillon, des mantos (petits pains cuits à la vapeur) et des dumplings (raviolis chinois) », précise le principal intéressé.

Viandes ou végé?

Autant les carnivores que les végétariens peuvent trouver leurs comptes parmi les produits offerts chez Pâtes QuébeChine. « Pour les dumplings, ils sont disponibles au porc, au poulet, au canard, au bison, aux fruits de mer ou végétarien. Pour les mantos, on peut s’en procurer au porc, au poulet, au bison, au canard, au boeuf épicé ou au Nutella pour desserts. Chaque paquet vient avec des instructions pour en faire la cuisson à domicile », ajoute-t-il.

Quant au wonton, ils sont confectionnés avec de la pâte et un mélange de farine de haute qualité. Il est possible d’en commander 20, 30 ou même 40. « Une fois la commande acheminée, la production et la livraison sont rapides et peuvent être faites dans les deux jours suivants. Je vais moi-même livrer partout sur l’île de Montréal et dans les environs. Au cours des prochaines semaines, on va recevoir une machine qui nous permettra d’en produire en plus gros volume, mais pas trop. Éventuellement, nous aimerions avoir un local afin que les gens puissent venir faire leurs achats sur place », raconte-t-il.

Ventes sur le web

Pourquoi opter pour les produits des Pâtes QuébeChine plutôt que ceux que l'on retrouve ailleurs ? « Car chaque commande est faite maison. On ne fait pas de la production industrielle. On le cuisine chez nous. Deuxièmement, on vend sur Internet, donc c’est accessible à tout le monde en plus de faire la livraison », conclut-il.

Pour commander, on peut écrire en privé sur la page Facebook de Pâtes QuébeChine ou en communiquant avec M. Laflamme au (514) 400-9953 poste 3.

Bon appétit!