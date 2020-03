Saint-Eustache ferme ses centres communautaires, ses plateaux d’activités et annule ses cours

Faisant suite aux récentes déclarations du premier ministre François Legault en lien avec la Covid-19, la Ville de Saint-Eustache annonce l’annulation de tous les cours qu’elle dispense incluant ceux dans les écoles ainsi que la fermeture de tous ses centres communautaires et plateaux d’activités publiques.

Seront fermés:

Le Centre communautaire Jean-Labelle (367, rue Godard);

Le Centre communautaire Rivière-Nord (706, rue Primeau);

La Maison des bénévoles Madeleine-Duquette (147, rue Saint-Laurent);

La Maison du citoyen (184, rue Saint-Eustache);

Le Pavillon Boisé des Moissons (53, 25 e Avenue);

Le Pavillon Jean-Olivier-Chénier (315, rue Albert);

Le moulin Légaré (232, rue Saint-Eustache);

Maison Chénier-Sauvé (83, rue Chénier);

Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) (235, rue Saint-Eustache);

Tous plateaux d’activités.

Pour rappel, les bâtiments municipaux suivants sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre : le Centre d’art La petite église, le Complexe aquatique, le Complexe Walter-Buswell (arénas), la bibliothèque Guy-Bélisle ainsi que le Complexe multisport.

Ainsi, toutes les activités habituellement prévues dans ces bâtiments sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. En ce qui concerne les remboursements de cours et activités les décisions seront prises et communiquées ultérieurement. Pour connaître le moment de réouverture de ces bâtiments et la reprise des activités, consultez le site Web de la Ville de Saint-Eustache. Si la COVID19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.