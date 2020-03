Nouvelles directives pour les paiements aux bureaux de la DSNQ des Laurentides

Compte tenu des circonstances actuelles et pour s’assurer d’une distanciation sociale tel que demandé par les gouvernements, la Société Nationale des Québécois des Laurentides n’accepte plus de paiement en personne à nos bureaux et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Le personnel de l'organisme continue de prendre les appels téléphoniques pour les paiements par carte de crédit, les réclamations de décès et toutes questions relatives à vos assurances ou autres.



Voici les modes de paiement acceptés:



• ACCÈS-D (DESJARDINS)



• EN TÉLÉPHONANT À NOS BUREAUX : 450 438-4129 (CARTE DE CRÉDIT)



• POSTE : chèque (vous pouvez également déposer votre enveloppe dans la boîte postale au 487, rue Laviolette à Saint-Jérôme)