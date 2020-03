Rosemère met de l'avant de nouvelles mesures pour protéger sa population

Dans un souci de soutenir et de veiller au bien-être de sa population tout en s’arrimant aux directives du gouvernement du Québec demandant de mettre la province en « pause » pendant trois semaines, la Ville de Rosemère met en œuvre de nouvelles mesures de prévention.

À lire aussi sur le même sujet:

Ouverture d’une deuxième clinique de dépistage dans les Laurentides

Les gens d"affaires de la MRC unis pour soutenir l'achat local

L’hôtel de ville et l’ensemble des bâtiments municipaux ne sont plus accessibles aux citoyens (excepté l’écocentre qui demeure ouvert), et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens qui désirent communiquer avec la Ville pourront continuer de le faire par téléphone au 450 621-3500 ou par courriel ([email protected]). Le personnel de la Ville demeure mobilisé, en mode « télétravail », et opérationnel. Soyez assurés que toute demande urgente ou situation particulière sera traitée adéquatement. Tel que mentionné précédemment, l’ensemble des activités / rassemblements organisés par la Ville sont annulés. Les aires et modules de jeux sont également fermés.

Compte tenu des nombreux impacts financiers de cette pandémie sur les revenus des Rosemèrois, la Ville a décidé d’annuler les intérêts et pénalités sur les comptes de taxes impayés pour les citoyens et commerçants, à compter du 13 mars jusqu’au 1er juin. Cette décision sera revue selon l’évolution de la situation.

Services essentiels maintenus

Afin de bien s’arrimer avec les directives gouvernementales, le maire ainsi que la haute direction verront à assurer les services essentiels suivants :

- Les services de sécurité publique (police et pompiers);

- Le traitement des eaux usées et potables;

- La collecte des ordures, recyclage et résidus verts;

- Toute situation nécessitant une intervention d’urgence.

La Ville maintiendra également ses communications avec les citoyens afin que ceux-ci demeurent informés en tout temps de l’évolution de la situation entourant les activités de la Ville. À cet égard, elle invite les Rosemèrois à s’abonner à ses plateformes de communication (Facebook, Voilà!, publicourriel, Instagram). La Ville met régulièrement à jour la section COVID-19 de son site Internet et alimente sa liste d’activités en ligne pour tous.