Les gens d"affaires de la MRC unis pour soutenir l'achat local

La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-de-Blainville en collaboration avec les associations de gens d’affaires de la MRC a lancé vendredi dernier un groupe Facebook pour promouvoir l’achat local auprès de la population.

« En ces temps de crise, la solidarité est ce qu’il y a de plus important et c’est pourquoi il était très important pour la CCITB que cette initiative soit commune avec tous les regroupements de gens d’affaires de la MRC et pour tous les commerçants » a déclaré Cynthia Kabis, directrice de la CCITB.

Achat local- Blainville/Boisbriand/BDF/Lorraine/Rosemère/SADP/Ste-Thérèse est un groupe dans lequel tous les commerçants sont invités à partager leurs heures d’ouverture ainsi que les services qu’ils offrent. Il apparaissait nécessaire de créer un outil pour informer la population des services toujours offerts sur le territoire durant cette crise et permettre de mettre en valeur les bonnes pratiques des entreprises.

Restaurateurs, traiteurs, épiciers, professionnels, magasins grandes surfaces, boutiques spécialisées sont donc invité à publier sur ce groupe qui s’adresse aux citoyens pour faire connaître la façon dont ils ont adapté leur façon de faire afin de respecter les consignes émises par le gouvernement.

Il apparaît aujourd’hui encore plus important d’encourager la population à consommer localement puisque c’est de cette façon que nous pouvons aider à maintenir des emplois tout en aidant aussi les gens qui sont en situation d’isolement. Cet esprit d’entraide et de communauté est d’ailleurs bien représenté dans les nombreuses publications que compte le groupe.