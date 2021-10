Refonte du réseau d’autobus: une consultation satisfaisante

Le groupe Exo, qui exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes Nord et Sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal, est satisfait du bilan de la première phase des consultations publiques au sujet de la refonte du réseau d’autobus des secteurs La Presqu’Île et Laurentides – Terrebonne-Ouest.

Les principales orientations qui se dégagent de cette première ronde de consultations publiques mèneront à l’élaboration de différents scénarios de service d’autobus.

Entre le 13 septembre et le 11 octobre 2021, les citoyens ont été invités à partager avec exo leur opinion à propos du nouveau réseau d’autobus de leur secteur. Pour s’exprimer, trois manières étaient mises à leur disposition, selon leur préférence.

D’abord, ils ont été conviés à une séance d’information publique, le 14 ou le 15 septembre dernier selon leur secteur, lors de laquelle le projet de refonte leur a été présenté et où les professionnels d’exo ont pu répondre à leurs questions. Puis, les citoyens ont pu partager leur opinion sur notre plateforme de consultation, en remplissant un sondage ou bien en laissant des commentaires via des épingles apposées à des lieux précis du secteur sur notre outil de carte interactive.

La Presqu’Île Laurentides – Terrebonne-Ouest 30 personnes ont assisté à la séance d’information publique 46 personnes ont assisté à la séance d’information publique Plus de 700 visites de notre plateforme de consultation Plus de 3 000 visites de notre plateforme de consultation 258 réponses au sondage 663 réponses au sondage 52 commentaires sur la carte interactive 74 commentaires sur la carte interactive

« Nous sommes très heureux de constater le fort engagement de la population envers le réseau d’autobus de leur secteur. La grande participation à notre première phase de consultations publiques, malgré le contexte pandémique, va permettre à nos équipes d’élaborer des scénarios de service d’autobus qui répondent aux besoins réels des citoyens et des acteurs socio-économiques des deux secteurs », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d’exo.

Pour réaliser l’exercice participatif, exo a fait appel aux services de l’Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan dont la mission est d’accroître la participation citoyenne à la vie démocratique, afin d’assurer l’intégrité et la transparence de la démarche.

Un réseau reconfiguré au bénéfice des usagers

Créé en 2017, exo regroupe actuellement 13 réseaux d’autobus distincts et 5 lignes de train. La refonte de son réseau d’autobus, qui s’échelonnera sur plusieurs années, vise à harmoniser l’ensemble des services en optimisant les trajets, en décloisonnant les secteurs et en bonifiant la desserte locale, et ce, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins en mobilité des populations desservies.

La refonte des réseaux d’autobus se fait progressivement par secteur et à terme, l’ensemble des 13 secteurs d’exo seront révisés.

Exo priorise maintenant la refonte des réseaux d’autobus des secteurs La Presqu’île et Laurentides – Terrebonne-Ouest pour qu’elle coïncide avec les mises en service des antennes Anse-à-l’Orme et Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), prévues respectivement pour le printemps et l’automne 2024. Dès lors, le réseau d’autobus desservira cet important projet de transport collectif.

Rappelons que l’ensemble des informations et des données recueillies permettra à exo de dégager les grandes orientations qui permettront d’élaborer divers scénarios de desserte de transport collectif. En 2022, une deuxième phase de consultation permettra de valider le réseau proposé et d’identifier des pistes de bonification auprès de l’ensemble des parties prenantes des secteurs concernés, dont les citoyens. À la fin de cette deuxième phase, un scénario final sera sélectionné et, au cours de l’année suivante, les experts d’exo opérationnaliseront la nouvelle offre qui sera déployée en 2024.

Les lieux et les dates de la deuxième ronde de consultations dans les secteurs La Presqu’Île et Laurentides – Terrebonne-Ouest seront annoncés au cours des prochains mois.

En tout temps, les gens qui désirent en apprendre davantage sur l’ensemble de la démarche d’exo ainsi que sur le processus de participation publique sont invités à visiter exo.quebec/monreseau.