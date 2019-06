Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles : Nomination de Mme Nathalie Joannette au poste de directrice générale

Lors de la séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) du mardi 25 juin, Mme Nathalie Joannette a été nommée au poste de directrice générale. Mme Joannette remplacera M. Jean-François Lachance, lequel quittera ses fonctions le 30 juin 2019, après une carrière de plus de 33 ans au sein de la CSSMI.

Riche d’une grande expérience en éducation

C’est avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, et tout particulièrement au sein de la CSSMI, que Nathalie Joannette relèvera ce nouveau défi lui étant confié. Sa vaste expérience en éducation de même que sa participation à diverses formations lui ont permis de développer ses compétences et son expertise en gestion stratégique, administrative et éducative.

Détenant un Baccalauréat en éducation préscolaire primaire, participant à une recherche-action formation sur la mise en œuvre d’approches collaboratives et poursuivant une maîtrise exécutive sur les organisations apprenantes, Mme Joannette a cumulé plusieurs fonctions au fil des années : enseignante au primaire, directrice adjointe et directrice d’écoles primaires, coordonnatrice du secteur de l’adaptation scolaire au Service de la formation générale des jeunes et directrice d’un centre de formation générale adulte. Au moment de sa nomination, Mme Joannette occupait depuis neuf ans le poste de directrice générale adjointe.

Mobilisation et détermination

Au cours de ses différents mandats, Nathalie Joannette a toujours su démontrer un leadership mobilisateur favorisant l’amélioration continue des structures et des processus en place. Elle sera en mesure de proposer à son équipe immédiate et à l’ensemble du personnel de la Commission scolaire des pistes de solution pour relever les défis actuels et futurs auxquels l’organisation devra faire face. « Déterminée et courageuse, elle saura partager une vision inspirante et maintenir des liens solides auprès des partenaires internes et externes de la Commission scolaire », mentionne la présidente, Paule Fortier.

Mme Nathalie Joannette entrera en poste à titre de directrice générale le 1er juillet 2019.