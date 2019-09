À Saint-Eustache, le concessionnaire HGrégoire Nissan Vimont remporte le Prix mondial d’excellence Nissan

Le concessionnaire HGrégoire Nissan Vimont a remporté l’un des plus prestigieux prix accordés par la Nissan Motor Company pour récompenser l’élite parmi ses concessions à travers le monde. L’établissement a été sélectionné en fonction de son rendement exceptionnel en matière de ventes, de service à la clientèle et de fidélisation des propriétaires.

« Le prix mondial d’excellence Nissan relève d’un programme aux critères rigoureux et il est extrêmement respecté dans l’industrie, affirme John Hairabedian, président du groupe automobile HGrégoire. C’est tout un honneur pour un concessionnaire de recevoir ce prix. Au nom de HGrégoire, je félicite toute l’équipe de HGrégoire Vimont pour ce prix bien mérité. » HGrégoire Nissan Vimont est l’une des dix concessions au Canada, et la seule dans le Grand Montréal, à recevoir cette prestigieuse distinction.

Plus de 1500 personnes employées au Canada et aux États-Unis

Relocalisée et rénovée en 2017, cette concession a également reçu un prix d’excellence de Nissan Canada en 2018. « Nous sommes fiers de cette marque de reconnaissance, déclare Guy Filiatrault, directeur général de HGrégoire Nissan Vimont. Travailler avec Nissan et la communauté de Vimont est un véritable plaisir. Grâce aussi à nos 35 associés aux ventes à temps plein ou partiel, notre travail est agréable et stimulant. »

Fondée en 1993, l’entreprise québécoise dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 500 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d’occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 14e année consécutive, l’entreprise familiale compte maintenant 29 mégacentres de véhicules neufs et d’occasion au Québec et en Floride.