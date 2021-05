Connexion Laurentides et Inno-centre s’allient pour propulser les PME innovantes

Connexion Laurentides, organisme ayant pour mission de favoriser l’accélération et la croissance des entreprises de la région annonce un partenariat avec Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d’affaires au pays visant à doter 20 entreprises des meilleures ressources pour assurer leur performance et leur croissance.

« Ce partenariat est une bonne nouvelle pour les entreprises innovantes des Laurentides désireuses d’améliorer leur compétitivité et d’assurer leur pérennité. Référées par Connexion Laurentides, elles auront accès à un véritable partenaire d’excellence opérationnelle qui les aidera de manière concrète, personnalisée et structurée à répondre à leurs objectifs d’affaires », affirme Annouk Bissonnette, Vice-Présidente- Inno-centre

« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat qui bénéficiera aux entreprisessouhaitant adopter des pratiques innovantes. Grâce à Inno-Centre, notre offre de services en innovation s’élargit. Cette initiative s’inscrit dans une série de partenariats que nous annoncerons prochainement pour accompagner nos entreprises dans l’innovation, de manière à créer davantage de valeur et assurer la compétitivité de nos secteurs prioritaires. », déclare Carmen-G. Sanchez, Directrice générale de Connexion Laurentides.