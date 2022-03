Le microcrédit, une réponse aux enjeux de l'entrepreneuriat des Laurentides

Reconnues pour leur vitalité et leur potentiel inégalés, nombreuses sont les régions, telles que les Laurentides, qui souhaitent dynamiser leur développement régional par le biais de l’entrepreneuriat.

Parallèlement, certaines catégories d’entrepreneurs comme les femmes, les jeunes, les personnes issues de l’immigration ou les personnes à faible revenu rencontrent davantage de difficultés à accéder au crédit traditionnel et à des conseils permettant de mener à bien leur projet.

Emprunt Cœur et Hautes Laurentides et Emprunt communautaire d’accès au microcrédit, membres du réseau MicroEntreprendre, profitent de la journée internationale du microcrédit — le 11 mars — pour rappeler la pertinence de ce mode de financement et revenir sur l’accompagnement offert aux entrepreneurs d’ici.

Entre mai 2020 et avril 2021, le Fonds communautaire d’accès au microcrédit et le Fonds d’Emprunt Coeur et Hautes Laurentides ont accompagné 79 nouveaux entrepreneurs de la région.

Ce qui représente :

– 141 heures d’accompagnement personnalisé, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur (notamment dans le cadre de la pandémie).

– Une somme de 213 500 $ accordée aux entrepreneurs d’ici sous forme de microcrédit (prêts inférieurs à 20 000 $).

– 23 emplois maintenus et 60 emplois créés dans la région.

Parmi ces entrepreneurs :

– 54 % sont des femmes.

– 40 % sont des jeunes de moins de 35 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce site : https://www.microentreprendre.ca