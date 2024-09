Jacques Houle et sa famille s’associe aux Services d’Entraide Le Relais

Jacques Houle et sa famille, Louise Brassard, Alexandra Houle, Genevieve Houle, Kevin Houle, Samuel Houle ont donné un montant de 500 000 $ aux Services d'entraide Le Relais.

Ce généreux don supportera les projets de l’organisme pour les 10 prochaines années. Demeurant à Boisbriand depuis de nombreuses années, le chef d’entreprise a décidé de s’allier à la cause de l’organisme, contribuant ainsi au développement social à Boisbriand. « Nous voulons soutenir les familles, les enfants et les personnes qui n’arrivent pas à manger à leur faim. Mes enfants ont grandi à Boisbriand et nous avons envie de redonner pour permettre à d’autres familles de s’en sortir. »

Cette contribution significative de la famille Houle est un témoignage de leur engagement envers la mission et les valeurs de solidarité et d'entraide qu’ils partagent avec l’organisme. « Grâce à ce financement, nous pourrons non seulement initier de nouvelles activités, mais aussi bonifier ceux en cours de route pour mieux répondre aux besoins de notre communauté. » déclare Véronique Bouchard directrice des Services d'entraide Le Relais. "La collaboration de la famille Houle nous permet de planifier à long terme des actions porteuses afin de soutenir nos membres. Nous leur en sommes profondément reconnaissants."