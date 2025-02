Opération prospérité Québec : soutien aux PME exportatrices de la région

Laurentides International a procédé au lancement de l'Opération Prospérité Québec-Laurentides, afin d'accompagner les PME de la région dans leur diversification vers de nouveaux marchés d'exportation. Cette initiative est prise suite à l’annonce du président américain, Donald Trump, d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Canada.

« La proximité géographique et la facilité de faire des affaires aux États-Unis ont historiquement conduit de nombreuses PME de notre région à se concentrer principalement sur ce marché, mais cette dépendance devient aujourd’hui un risque », explique Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l’exportation de Laurentides International. « Nous entrons dans une ère où faire des affaires avec nos voisins du sud est de plus en plus difficile, imprévisible et dispendieux. Les PME doivent absolument diversifier leurs marchés pour s’adapter à cette nouvelle réalité. »

Un modèle inspirant : Structures SBB

L'organisme se base sur des exemples d'entreprises inspirantes de réussite en diversification des marchés, comme Structures SBB, une PME manufacturière de Blainville. « Exportant dans près de 60 pays à travers le monde, Structures SBB montre qu’il est possible de prospérer sur des marchés internationaux diversifiés », souligne Ariel Retamal. « Leur succès leur a même valu une reconnaissance provinciale lors des derniers MercadOr Québec, avec deux prix prestigieux : celui de PME exportatrice de l’année et celui pour leur diversification de marché. »

Une mobilisation pour les PME des Laurentides

Tout au long de l’année, Laurentides International proposera des ressources concrètes, notamment : des outils personnalisés pour explorer de nouveaux marchés internationaux, un accompagnement stratégique basé sur les opportunités offertes par les accords de libre-échange signés par le Canada et une plateforme en ligne dédiée regroupant toutes les solutions et ressources disponibles.

« Nous savons que sortir de sa zone de confort peut sembler intimidant, mais les PME qui ont diversifié leurs marchés sont dans une position bien plus favorable pour affronter les incertitudes », affirme Ariel Retamal. « Avec l’Opération Prospérité Québec – Laurentides, nous sommes déterminés à accompagner nos entreprises dans ce virage crucial. »