La MRC de Thérèse-De Blainville s'oppose au projet de Stablex

Le conseil de la MRC de Thérèse-De Blainville a adopté à l'unanimité une résolution s'opposant fermement à la volonté du gouvernement du Québec d'exproprier des terres protégées à Blainville au profit de l'entreprise Stablex, filiale d'une multinationale américaine.

La MRC juge que cette action gouvernementale bafoue le principe d'autonomie municipale, reconnu par le gouvernement du Québec, et qui permet à chaque municipalité d'aménager et de développer son territoire selon ses propres enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

« Il est dans l'intérêt du monde municipal que nos voix s'unissent pour faire respecter l'autonomie municipale et notre réglementation. En tant que gouvernements de proximité, nous devons nous tenir solidairement face à ce précédent dangereux qui menace l'ensemble des municipalités du Québec. La MRC de Thérèse-De Blainville est déterminée à défendre le droit central des municipalités de planifier et d'aménager leur territoire selon leur vision et leurs priorités », a déclaré Monsieur Eric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de Rosemère.

Un front commun municipal

Quant à Madame Liza Poulin, mairesse de Blainville, elle s’est montrée reconnaissante de cet appui unanime : « Je tiens à remercier sincèrement tous mes collègues de la MRC pour ce front commun dans ce dossier crucial pour notre ville. Cette résolution, combinée à celles adoptées par les conseils municipaux, démontre notre engagement collectif envers la protection de l’autonomie municipale, un enjeu fondamental. Nous dénonçons vigoureusement cette gouvernance par décret du Gouvernement du Québec et nous continuerons de défendre cette position avec le soutien précieux de nos partenaires ».

Rappelons que cette opposition fait suite au dépôt du projet de loi 93 par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, qui entend forcer le transfert d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville, qui s'y oppose farouchement.