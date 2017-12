Un regroupement d’artistes de Saint-Colomban expose à la bibliothèque

La Ville de Saint-Colomban exposera les œuvres de 12 artistes locaux du 23 décembre 2017 au 26 janvier 2018 à la bibliothèque de SaintColomban. La visite de cette exposition vous permettra de découvrir les œuvres de Denise Beaudet, Nicole Bélisle-Major, Micheline Bonami, Francine Boulay, Solange Brousseau, Robert Dicaire, Maureen Finnerty, Jean-Robert Gagnon, Odette Gauvreau, Carl Genest, Francine Plouffe et Normand Beauséjour, instigateur du regroupement d’artistes en arts visuels de Saint-Colomban.

Le groupe compte une quinzaine d’artistes en arts visuels de tous niveaux qui se réunissent depuis maintenant un an dans un environnement amical propice à la création. Le but de ces rencontres est d’offrir aux artistes l’opportunité de collaborer avec d’autres passionnés d’arts visuels.



Chacun travaille à son propre rythme sur un projet personnel de son choix. Certains viennent y chercher un accompagnement pour atteindre une meilleure maîtrise de leur art, d’autres recherchent une opinion ou désirent simplement échanger avec leurs pairs pour favoriser la création.



Les artistes exploitent différents médiums pour développer leur passion. Le pastel, l’huile, l’aquarelle, l’acrylique et le dessin sont autant de moyens pour eux d’exprimer leurs émotions, leur sensibilité et leur inspiration.



Horaire

Le vernissage, ouvert à tous, se tiendra le jeudi 11 janvier, 19 h à la bibliothèque de Saint-Colomban.



L’exposition peut être visitée du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 10 h à 14 h. Pour la période des Fêtes, l’horaire est le suivant :

24, 25, 26, 29 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier : fermé;

23 et 30 décembre : 10 h à 14 h;

27 et 28 décembre : 10 h à 17 h;

retour à l’horaire régulier le mercredi 3 janvier 2018.