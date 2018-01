La région des Laurentides mobilisée pour la persévérance et la lecture

Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ont entamé leur deuxième année de soutien et d’accompagnement des milieux pour la mise en place d’initiatives concertées permettant de favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans, maintenir cet intérêt chez les 10-20 ans et rehausser les habiletés parentales en lecture, en plus d’octroyer du financement pour des projets en persévérance scolaire. C’est en effet grâce à l’investissement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur que le PREL a pu redistribuer près d’un demi-million de dollars pour des projets en lecture et pour des projets en persévérance scolaire devant se réaliser d’ici le 30 juin 2018.



« Le soutien financier octroyé nous permet d’appuyer de belles initiatives et ce dans la continuité. Le PREL est vraiment très heureux de pouvoir compter sur ce financement. Force est de constater que les besoins demeurent imposants pour notre région. Les sommes dédiées aux initiatives pour mener à bien des changements sociaux d'une telle envergure se doivent d'être au rendez-vous. », énonce monsieur Raymond Arseneault, président du PREL.



La directrice générale du PREL poursuit avec ceci : « La présence du PREL au sein de toutes les tables de mobilisation jeunesse nous permet d’avoir une meilleure compréhension des réalités locales. Ainsi, la région des Laurentides est, malgré les défis financiers, de toute évidence en action puisqu’en cette deuxième année de financement, vingt-six (26) projets se déploient sur l’ensemble du territoire. ».



Projets concertés en lecture



Il y a onze (11) projets en valorisation de la lecture qui se poursuivent pour une seconde année.



MRC DES PAYS-D ’EN-HAUT - 39 502 $ « S’unir pour lire »



MRC DES LAURENTIDES - 65 050$ « Circulitout » « Lecture à la carte : À votre service ! »



MRC D’ANTOINE-LABELLE - 67 882 $ « Une page à la fois »



VILLE DE MIRABEL - 37 450 $ « Livr’Animé »



MRC DE DEUX-MONTAGNES – 38 372 $ « Reading detective / Mission Lecture »



MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE - 57 280$ « Le coffret littéraire »



MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD - 57 872$ « La lecture pour la vie » « Lire et Grandir » « Le Club lecture Portage » « Lis-moi tout »







Deux régions innovent avec de nouveaux projets.



MRC D’ARGENTEUIL - 60 614 $ « L’Orthophonie communautaire, une mesure de prévention gagnante en milieu défavorisé »



MRC DE DEUX-MONTAGNES – 19 500 $ « Coins Lecture »





Projets concertés en persévérance scolaire



Il y a treize (13) projets en persévérance scolaire : sept (7) qui se poursuivent pour une seconde année et six (6) projets sont nouvellement financés tels que ;



MRC des Laurentides « Servir, protéger et coacher » - 2 500 $ « Défi des marathons » - 2 500 $



MRC Deux-Montagnes « Mission escalade » - 5 000 $



MRC des Pays-d ’en-Haut « La traverse » - 1 666 $



MRC d’Argenteuil « À nos devoirs : Un partenariat école/communauté » - 5 000 $



MRC de la Rivière-du-Nord « Mobilisation parentale » - 1 666 $