Blainville en chansons 2018 : le concours est lancé!

La Ville de Blainville invite les interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes de 12 à 17 ans de la MRC de Thérèse-De Blainville à soumettre dès maintenant leur candidature afin de participer au populaire concours Blainville en chansons, qui est de retour pour une douzième année. Les personnes intéressées ont jusqu’au 9 février, à 17 h, pour s’inscrire, en visitant le site Web blainville.ca/concours. L’inscription est gratuite pour les Blainvillois.

Les candidats seront invités à enregistrer la démo d’une chanson qu’ils pourront conserver par la suite. Les membres du jury sélectionneront les démos d’une quinzaine de jeunes artistes pour les faire passer à l’étape des auditions en direct. Dix d’entre eux prendront part à la grande aventure et à la finale du 17 juin au Théâtre Lionel-Groulx.

« Blainville en chansons en est déjà à sa douzième édition et est toujours un concours aussi jeune, dynamique et prometteur, a déclaré Marie-Claude Collin, conseillère municipale et présidente de la Commission de la culture. C’est également un beau tremplin pour quiconque aspire à commencer un parcours dans la chanson. De plus, à l’occasion du 50e anniversaire de Blainville, le concours aura une connotation particulière, plus festive. J’invite donc nos jeunes artistes blainvillois et de l’ensemble de la MRC de Thérèse-De Blainville à s’inscrire sans tarder. »

Collaboration des artistes France D’Amour et Andréanne A. Malette

Cette année, les ateliers seront offerts par France D’Amour et Andréanne A. Malette. « J’ai toujours vu ma carrière comme un escalier, a mentionné celle-ci. Blainville en chansons est une grosse marche pour quiconque souhaite faire carrière en chanson. »

« Plaisir à l’horizon avec Blainville en chansons! », a pour sa part déclaré l’artiste France D’Amour. Le maire Richard Perreault a quant à lui tenu à encourager les Blainvilloises et les Blainvillois à assister au spectacle du 17 juin. « Chacune des éditions comporte son lot d’émotions et de suspens, car les jeunes concurrents regorgent de talent. Les spectateurs seront assurés de prendre part à une soirée remplie de belles surprises et de découvrir notre relève artistique locale et régionale », a-t-il mentionné.

Le concours Blainville en chansons est présenté avec l’appui de la Fondation Odyscène et avec la collaboration du Festival international de la chanson de Granby et du Centre musical de Blainville.