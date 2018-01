La Fête des neiges soufflera bientôt sur Lorraine

Petits et grands sont invités à participer à la Fête des neiges le samedi 10 février de 10 h à 16 h au parc Lorraine. Au menu de cette journée qui célèbre les plaisirs d’hiver : tyrolienne et jeux gonflables, carrousel de poneys et balade en calèche, tire sur la neige, patin libre et glissade, animation ambulante, mascottes Red (Angry Birds) et Poppy (Les Trolls)… et plus!



« La Fête des neiges, c’est un des rendez-vous incontournables de Lorraine, une des grandes festivités qui animent notre municipalité. Cette année, le thème Sous le soleil des Tropiques colorera assurément de chaleur cet événement tant attendu des citoyens. Entre deux coups de patin, les plus frileux auront même le plaisir de se réchauffer le bout du nez près du foyer. J’invite donc la population à enfiler tuques et mitaines et à venir profiter de l’hiver avec nous », encourage le maire de Lorraine, Jean Comtois.



Cette année encore, les familles sont invitées à participer au concours « Mon bonhomme et moi ». Pour ce faire, elles doivent donner libre cours à leur imagination pour façonner un bonhomme de neige, puis envoyer une photo de leur création à loisirs@ville.lorraine.qc.ca d’ici le 4 février prochain. Les photos reçues seront exposées pendant la Fête des neiges, et les visiteurs pourront choisir leur photo préférée de 10 h à 14 h 30. La famille gagnante sera déterminée par tirage au sort à 14 h 30 le jour même. Elle remportera plusieurs prix et verra la photo de son bonhomme publiée sur notre page Facebook ainsi que dans le bulletin municipal de la Ville de Lorraine.



En cas de mauvais temps, les citoyens sont invités à visiter notre page Facebook pour savoir si l’événement est maintenu. La programmation complète et les détails du concours sont disponibles au www.ville.lorraine.qc.ca. Merci aux organismes et aux partenaires participants!