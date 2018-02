Salon des métiers d’art de Lorraine 2018 : artisans et auteurs recherchés

La Ville de Lorraine est en pleine période de recrutement pour son Salon des métiers d’art 2018, qui se déroulera du 9 au 11 novembre prochain au Centre culturel Laurent G. Belley. Tous les artisans et auteurs qui souhaitent participer à cet événement ont jusqu’au 9 avril pour faire parvenir leur dossier de candidature au Service des loisirs et de la culture. La sélection des exposants se fera en mai.



« Le Salon des métiers d’art de Lorraine, c’est toujours l’occasion de découvrir des produits uniques, et ce, pour tous les portefeuilles. Comme chaque année, le comité de sélection prendra soin de choisir des participants offrant des produits variés. Quelques auteurs seront présents cette année, ce qui intéressera certainement les amateurs de littérature », souligne le maire Jean Comtois.



Le Salon des métiers d’art de Lorraine étant très prisé, les artisans et auteurs sont invités à transmettre leur candidature dès maintenant. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire disponible au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements/salon-des-metiers-d-art et le transmettre à l’hôtel de ville, à l’attention du Service des loisirs et de la culture par courriel (loisirs@ville.lorraine.qc.ca) ou par la poste (33, boul. De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9).