L’Heure du conte accessible en ligne : 14 histoires à découvrir en quelques clics

Activité fort populaire chez les enfants de Blainville, l’Heure du conte est maintenant offerte en ligne. Les familles sont invitées à visionner dès maintenant Les contes de Clic, soit 14 histoires abordant des thèmes aussi variés que le sommeil, l’entraide, les fêtes (Pâques, Saint-Valentin, etc.), les insectes et les émotions. Racontées par les animatrices de l’Heure du conte, les histoires se regardent en moins de 10 minutes chacune.



« Ce nouveau projet est lié à notre engagement à titre de municipalité amie des enfants et vise à développer l’intérêt des tout-petits pour le livre, qui est au coeur de notre culture. Les rendez-vous à la bibliothèque continuent d’être offerts au grand plaisir des enfants, qui pourront dorénavant aussi se faire raconter des histoires en ligne, à n’importe quel moment, peu importe où ils se trouvent. L’Heure du conte est plus accessible que jamais », a déclaré la présidente de la Commission de la culture, Marie-Claude Collin.



Diffusées gratuitement sur le portail de la bibliothèque (biblio.blainville.ca), les capsules ont été réalisées grâce à une aide financière issue du Plan d’action sur le livre du ministère de la Culture et des Communications, qui a pour objectif d’appuyer la promotion et l’animation du livre et de la lecture. Pour y accéder, il suffit de cliquer ici.



Pour consulter l’horaire de l’Heure du conte à la bibliothèque, cliquez ici.