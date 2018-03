Les Brotipo s’arrêteront à Blainville : acrobaties surprenantes et rires à coup sûr

Le dimanche 18 mars, à 11 h, deux personnages au tempérament explosif présenteront leur agilité et leur folie contagieuse durant un spectacle de clown acrobatique offert au centre communautaire (1000, chemin du Plan-Bouchard). Les jeunes spectateurs retrouveront le grand et le petit dans la plus pure tradition comique. Ils assisteront à des numéros d’équilibre, de diabolo, de percussion corporelle et de contorsion ainsi qu’à un numéro de main à main qui les fera chanter et danser.



Destiné aux enfants de 4 ans et plus, ce spectacle fait partie de la programmation jeune public 2017-2018. Il est possible d’acheter des billets en ligne (à odyscene.com) ou par téléphone (au 450 434-4006) au prix de 12 $. S’il reste des billets, ils seront en vente au centre communautaire le jour même du spectacle.



À propos des spectacles jeune public

Partenaires de longue date, Odyscène et la Ville de Blainville proposent des spectacles jeune public conçus pour les enfants de 1 à 12 ans. Il y a de tout pour tous les goûts : marionnette, cirque, chanson, théâtre, danse et bien plus. Pour connaître la programmation, il suffit de visiter le site Web odyscene.com.