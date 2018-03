Un orchestre formé de 186 élèves… munis de tablettes électroniques à l’Externat Sacré-Coeur

Au cours des dernières semaines, dans le cadre du cours de musique de l’Externat Sacré-Coeur, des jeunes de 2e et 3e secondaire ont été initiés au répertoire électroacoustique, et ce, au moyen de leurs tablettes électroniques.

En effet, les jeunes mélomanes sont parvenus à créer une oeuvre hors du commun du bout des doigts. Grâce à l’application pédagogique Fonofone, l’iPad des élèves s’est tout à coup transformé en instrument de musique ! Des membres de l’organisme COSIMU, créateurs de l’application, ont accompagné monsieur Patrick Boudrias, enseignant de musique du collège, dans une démarche de création et d’exploration des sons. Cette collaboration a d’ailleurs culminé le 24 février dernier, au moment de la semaine des arts de l’école, alors que 186 élèves formaient le plus grand orchestre de « fonofonistes » au monde ! La résultante, une pièce musicale unique en son genre, d’une durée de 8 minutes, a impressionné les nombreux spectateurs.

« L’intention pédagogique était d’abord de permettre aux élèves de se familiariser avec la création musicale pour ensuite livrer un spectacle dont tous seraient fiers. Nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser ce projet avec l’aide des spécialistes de Fonofone. L’expérience a été fort enrichissante de part et d’autre ! » de dire Patrick Boudrias. C’est dans un contexte très actuel d’intégration de la technologie dans les apprentissages que l’activité a permis aux jeunes externiennes et externiens d’éveiller leur créativité et leur imaginaire.