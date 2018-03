La MDJ de Saint-Canut à Mirabel invite les jeunes à participer à la première édition de la compétition de talents « Amuse-toi »

La Maison des jeunes (MDJ) de Saint-Canut à Mirabel invite les jeunes des Laurentides à participer à la toute première édition de la compétition de talents Amuse-toi qui aura lieu le 12 mai prochain au Centre culturel Patrick Lepage à Saint-Canut.

Cette nouvelle compétition amicale vient remplacer le concours Danse ta vie, qui a réuni une centaine de danseurs l’année dernière, alors que l’événement en était à sa cinquième édition. Cette année, les jeunes de la MDJ qui sont derrière le projet souhaitaient faire quelque chose de nouveau: « Ils voulaient créer un événement d’envergure qui permettrait de rassembler non seulement les danseurs, mais également les chanteurs, les équipes de cheerleading, les amateurs de cirque, bref des jeunes qui ont des talents différents. » explique Renaud-Pierre Vallée, intervenant à la Maison des jeunes de Saint-Canut. Ceux et celles qui désirent participer pourront donc s’inscrire à l’une des trois catégories de talents (chant, danse et talents divers). Les gagnants de la compétition se partageront des prix d’une valeur totale de 1500 $.

Si Amuse-toi est une compétition, le but premier reste tout de même de permettre aux participants de s’amuser et de briller : « Nous voulons vraiment que cet événement représente une occasion pour les jeunes de développer leur confiance en soi en mettant l’accent sur le plaisir. » insiste Renaud-Pierre.

Inscriptions en cours

Pour participer, les jeunes n’ont qu’à soumettre leur candidature auprès des intervenants de la MDJ de Saint-Canut en les contactant par téléphone (450 565-2585) ou par courriel au mdjstcanut@videotron.ca d’ici le 27 avril 2018. Le seul critère; être âgé entre 6 et 17 ans! Notez que des frais d’inscription de 10$ seront requis.