Erwan Cosnuau Polewska du Collège Lionel-Groulx remporte la finale régionale de Cégeps en spectacle

Le Collège Lionel-Groulx est heureux et fier d'annoncer que l'étudiant, Erwan Cosnuau Polewska, a remporté la finale régionale de Cégeps en spectacle, le 17 mars dernier.

La Finale régionale Centre-Ouest du 39e concours Cégeps en spectacle avait lieu au Centre collégial de Mont-Laurier. L'auteur-compositeur-interprète du Collège Lionel-Groulx, étudiant en Techniques professionnelles de musique et chanson - Composition et arrangement, a obtenu les grands honneurs ex aequo avec Les forets 3/4 de l'École nationale d'aérotechnique. Ils ont été sélectionnés par la compilation des votes d’un jury composé d’une vingtaine de personnes. En plus d'accéder à l'étape ultime du concours, la Finale nationale, chacun des deux lauréats a remporté une bourse de 750 $, dont l’une offerte par Desjardins et l'autre, par COOPSCO.

Les gagnants représenteront donc la région à la Finale nationale, qui aura lieu au Cégep de Trois-Rivières le 28 avril prochain. Les détails pour se procurer des billets ne sont pas connus à l'heure actuelle.

Cégeps en spectacle est une production du RIASQ, une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications, le Secrétariat à la jeunesse et la Fédération des cégeps.