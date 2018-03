Lancement du livre Blainville d’hier à aujourd’hui

Les Blainvilloises et les Blainvillois peuvent désormais consulter l’ouvrage Blainville d’hier à aujourd’hui, lancé officiellement le 15 mars devant des dizaines de convives, dont d’anciens élus municipaux, des employés et des citoyens. Le maire Richard Perreault s’est dit très fier de ce document.

« Nous mettons entre les mains des Blainvilloises et des Blainvillois un ouvrage renfermant les grandes étapes de notre histoire, qui a commencé avec l’arrivée des premiers colons et l’établissement d’une seigneurie. Surtout, ils découvriront la plus grande richesse de Blainville : les gens qui ont su contribuer, à leur façon, à son développement. J’invite la population à se procurer le livre », a mentionné le maire.

Une réédition du livre de 2008

Blainville d’hier à aujourd’hui se veut une réédition du livre De la Seigneurie à Blainville 2008, paru à l’occasion du 40e anniversaire de Blainville. Rédigé sous la direction de l’historien Denis Gravel, cet ouvrage retrace les événements et les principaux personnages liés au développement de Blainville, à partir de l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui. Il réunit également de magnifiques photos d’époque et des images plus récentes. L’administration municipale a profité du 50e anniversaire pour ajouter la période 2008-2017.

« L’histoire est en constante évolution. Au cours des dix dernières années, Blainville a poursuivi son développement, et de nouveaux citoyens ainsi que de nouvelles familles se sont ajoutés à notre belle grande communauté. Comme le veut le thème du 50e anniversaire, nous voulons tisser des liens. Quoi de mieux que l’histoire pour créer des liens entre le passé et le présent, et entre toutes les composantes de la collectivité? », a expliqué la présidente de la Commission de la culture, Marie-Claude Collin.

« Avec le livre Blainville d’hier à aujourd’hui, nous fermons donc un chapitre important de notre histoire, celui des 50 premières années d’existence de la Ville comme organisation municipale, mais aussi les chapitres des époques précédentes qui constituent, en quelque sorte, notre préhistoire. Un autre chapitre s’ouvre dès maintenant et nous sommes tous là pour y écrire notre page », a conclu le maire Richard Perreault.

Fruit d’un partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et imprimé en quantité limitée, le livre Blainville d’hier à aujourd’hui est en vente au prix de 25 $ à l’hôtel de ville (1000, chemin du Plan-Bouchard), à la bibliothèque Paul-Mercier (1003, rue de la Mairie) ainsi que dans les succursales de la Renaissance (370, boulevard d’Annecy) et de Fontainebleau (75, boulevard des Châteaux, local 103). Les abonnés de la bibliothèque pourront également emprunter le livre.