Vox Luminosa termine sa saison en beauté et en couleur avec son Chœur d’enfants

Le Chœur d‘enfants Vox Luminosa présentera un récital de fin d’année sous le thème Concert du printemps,le samedi 12 mai prochain à 19h30, en l’église historique de la Purification B.V.M. située au 445, rue Notre-Dame à Repentigny.

Sous la direction de son chef-fondateur Claudel Callender, assisté de Valérie Walker et accompagné au piano par Jacques Giroux, le chœur interprétera des chansons tirées du film Les Choristes mais aussi des chansons folkloriques et populaires, dont Amène-toi chez nous de Jacques Michel, Ce n’est pas fini (chanson thème de Star Académie) de Stéphane Venne, Où vont les ballons de Michel Legrand, Il faudra leur dire de Francis Cabrel, Bravo monsieur le monde de Michel Fugain et plusieurs autres succès.

De plus,la jeune et talentueuse violoniste lanaudoise Roxanne Sicard interprétera en rappel le poignant Lament of the Valley, extrait de la Cantata Memoria du compositeur gallois Karl Jenkins, et elle accompagnera le chœur dans quelques chansons inédites de Claudel Callender sur des poèmes de Maurice Carême.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau idéal pour la fête des Mères, que celles-ci apprécieront tout particulièrement.

On peut déjà se procurer des billets pour ce concert en composant le 450 581-2484 ou le 450 581-2757 (Repentigny), ou en visitant le www.serievoxluminosa.com. Le prix unitaire des billets pour ce concert est de seulement 20 $. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un

adulte.

Nouveauté : faites un don à Vox Luminosa

En mars 2017, la Série Vox Luminosa a été reconnue par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) comme organisme de bienfaisance. Il lui est désormais possible d’émettre des reçus pour fins d’impôts.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’aider la Série à poursuivre sa mission, consultez le www.serievoxluminosa.com ou via téléphone au 450 581-2757 ou au 450 657-3822.