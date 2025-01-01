Deux expositions majeures
Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans
Par Salle des nouvelles
Cet automne, la Ville de Repentigny célèbre le 10e anniversaire du Centre d’art Diane-Dufresne (CADD). Pour souligner cette décennie de création et d’audace artistique, deux expositions majeures prennent d’assaut les salles du 28 octobre 2025 au 25 janvier 2026 : un quart de siècle d’art indiscipliné, signé par le trio iconoclaste BGL et un vibrant hommage à l’icône intemporelle Diane Dufresne.
Le collectif emblématique d’artistes visuels de Québec, BGL – composé de Jasmin Bilodeau (B), Sébastien Giguère (G) et Nicolas Laverdière (L) – s’y réunit le temps d’une exposition unique au Centre d’art Diane-Dufresne. Postérité-les-mains célèbre l’héritage manquant, ludique et inventif du trio à travers une vingtaine d’œuvres – dont trois créations récentes. Réputé pour ses installations in situ spectaculaires et autodérisoires, BGL offre une ode au travail manuel minutieux, à l’humour décapant, à la provocation assumée ainsi qu’à la réflexion sociale. L’art du fait à la main et la beauté du savoir-faire sont au cœur de cette exposition qui témoigne l’impact indéniable du trio sur l’imaginaire culturel québécois et canadien depuis les années 2000.
Diane Dufresne haute en couleur
Aujourd’hui, hier et pour toujours célèbre avec éclat les moments phares de la carrière et du parcours créatif de Diane Dufresne, figure incontournable et intemporelle qui a profondément transformé les arts de la scène. Présentée sous forme d’exposition immersive, cette rétrospective invite le public à s’imprégner de l’univers flamboyant de l’artiste à travers un riche corpus d’archives personnelles, de documents audiovisuels et d’enregistrements sonores. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir – ou de redécouvrir – un costume emblématique, excentrique et saisissant, devenu au fil du temps une véritable œuvre d’art. Une invitation à venir souligner la remarquable carrière de notre muse, Diane Dufresne.
Une programmation festive à découvrir
Le Centre d’art propose une programmation inclusive et conviviale pour tous les publics : visites commentées, conférences, Apéros créatifs, ateliers et activités familiales.
Activités à ne pas manquer :
6 novembre, 19 h : Apéro créatif – Encre et mouvement
20 novembre, 14 h : Visite commentée et conférence avec BGL et Jérôme Delgado
20 novembre, 19 h : Apéro créatif – Linogravure
Visite guidée de l’exposition tous les samedis à 14 h.
Pour plus d’informations sur les événements et les activités complémentaires, consulter le site Web au espaceculturel.repentigny.ca.