Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Deux expositions majeures

Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans

durée 11h00
30 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Cet automne, la Ville de Repentigny célèbre le 10e anniversaire du Centre d’art Diane-Dufresne (CADD). Pour souligner cette décennie de création et d’audace artistique, deux expositions majeures prennent d’assaut les salles du 28 octobre 2025 au 25 janvier 2026 : un quart de siècle d’art indiscipliné, signé par le trio iconoclaste BGL et un vibrant hommage à l’icône intemporelle Diane Dufresne.

Le collectif emblématique d’artistes visuels de Québec, BGL – composé de Jasmin Bilodeau (B), Sébastien Giguère (G) et Nicolas Laverdière (L) – s’y réunit le temps d’une exposition unique au Centre d’art Diane-Dufresne. Postérité-les-mains célèbre l’héritage manquant, ludique et inventif du trio à travers une vingtaine d’œuvres – dont trois créations récentes. Réputé pour ses installations in situ spectaculaires et autodérisoires, BGL offre une ode au travail manuel minutieux, à l’humour décapant, à la provocation assumée ainsi qu’à la réflexion sociale. L’art du fait à la main et la beauté du savoir-faire sont au cœur de cette exposition qui témoigne l’impact indéniable du trio sur l’imaginaire culturel québécois et canadien depuis les années 2000.

Diane Dufresne haute en couleur

Aujourd’hui, hier et pour toujours célèbre avec éclat les moments phares de la carrière et du parcours créatif de Diane Dufresne, figure incontournable et intemporelle qui a profondément transformé les arts de la scène. Présentée sous forme d’exposition immersive, cette rétrospective invite le public à s’imprégner de l’univers flamboyant de l’artiste à travers un riche corpus d’archives personnelles, de documents audiovisuels et d’enregistrements sonores. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir – ou de redécouvrir – un costume emblématique, excentrique et saisissant, devenu au fil du temps une véritable œuvre d’art. Une invitation à venir souligner la remarquable carrière de notre muse, Diane Dufresne.

Une programmation festive à découvrir

Le Centre d’art propose une programmation inclusive et conviviale pour tous les publics : visites commentées, conférences, Apéros créatifs, ateliers et activités familiales.

Activités à ne pas manquer :

6 novembre, 19 h : Apéro créatif – Encre et mouvement

20 novembre, 14 h : Visite commentée et conférence avec BGL et Jérôme Delgado

20 novembre, 19 h : Apéro créatif – Linogravure

Visite guidée de l’exposition tous les samedis à 14 h.

Pour plus d’informations sur les événements et les activités complémentaires, consulter le site Web au espaceculturel.repentigny.ca.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Journées de la culture dans les CHSLD et la Maison des aînés des Laurentides

Publié le 23 septembre 2025

Journées de la culture dans les CHSLD et la Maison des aînés des Laurentides

Le CISSS des Laurentides, en collaboration avec le Comité des usagers du centre intégré (CUCI), participe aux Journées de la culture 2025. Pour une deuxième année consécutive, plusieurs CHSLD et une Maison des aînés des Laurentides feront partie du circuit culturel 2025, qui se déroulera les 26, 27 et 28 septembre prochains. Pour ...

LIRE LA SUITE
Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

Publié le 17 septembre 2025

Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

Les 20 et 21 septembre, la population est invitée à venir profiter de la onzième édition de Mirabel Fête l'érable du Québec au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière. Il est possible de venir manger un repas du terroir sous une formule de panier pique-nique gourmand pour deux personnes (réservation obligatoire sur la page Facebook de ...

LIRE LA SUITE
Dévoilement des lauréats de la troisième Sainte-Thérèse la florissante

Publié le 16 septembre 2025

Dévoilement des lauréats de la troisième Sainte-Thérèse la florissante

La Ville de Sainte-Thérèse dévoile les gagnants de la troisième édition du concours d’aménagement paysager Sainte-Thérèse la florissante. « Nous tenons à remercier tous les participants pour cette troisième édition de ce concours. Encore une fois cette année, nous avons eu le plaisir de découvrir de magnifiques créations et de ...

LIRE LA SUITE