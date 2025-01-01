La bibliothèque H.-J.-Hemens de Rosemère récompensée pour ses services

Pour une seconde année, le Service de la bibliothèque H.-J.-Hemens de la Ville de Rosemère se voit remettre cinq rubans par le programme BiblioQUALITÉ en reconnaissance de la qualité exceptionnelle des services offerts dans le courant de l’année 2024.

Cette distinction est la plus haute décernée par l’organisme qui évalue toutes bibliothèques membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) ou d’un réseau BIBLIO régional participant.

Pour mener les évaluations, BiblioQUALITÉ s’appuie sur une série de cinq indicateurs quantifiables issus des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec : dépenses d’acquisition, heures d’ouverture, superficie, places assises et ressources humaines (employées et employés à temps complet, bibliothécaires, techniciennes et techniciens).

Pour chaque indicateur, un pointage est attribué afin de déterminer le niveau atteint par chaque bibliothèque, le ruban cinq signifiant l’excellence. Alors que la note moyenne des résultats pour l’ensemble des villes québécoises membres de l’ABPQ s’élève à 72 %, la Ville de Rosemère se démarque avec un résultat de 93 %.

Par ailleurs, le rapport de l’organisation indépendante démontre une hausse de la fréquentation de la bibliothèque de 7 % ainsi qu’une augmentation de la tenue d’activités de 43 % depuis la dernière évaluation en 2023.

Bibliothèque satellite

Rappelons qu’en raison de travaux importants, la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens est temporairement fermée jusqu’en novembre. La majorité des services sont toutefois maintenus à la bibliothèque satellite située au Centre communautaire Memorial dont l’entrée se situe derrière l’édifice du 202, chemin de la Grande-Côte.