Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cinq rubans par le programme BiblioQUALITÉ

La bibliothèque H.-J.-Hemens de Rosemère récompensée pour ses services

durée 10h00
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Pour une seconde année, le Service de la bibliothèque H.-J.-Hemens de la Ville de Rosemère se voit remettre cinq rubans par le programme BiblioQUALITÉ en reconnaissance de la qualité exceptionnelle des services offerts dans le courant de l’année 2024.

Cette distinction est la plus haute décernée par l’organisme qui évalue toutes bibliothèques membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) ou d’un réseau BIBLIO régional participant.

Pour mener les évaluations, BiblioQUALITÉ s’appuie sur une série de cinq indicateurs quantifiables issus des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec : dépenses d’acquisition, heures d’ouverture, superficie, places assises et ressources humaines (employées et employés à temps complet, bibliothécaires, techniciennes et techniciens).

Pour chaque indicateur, un pointage est attribué afin de déterminer le niveau atteint par chaque bibliothèque, le ruban cinq signifiant l’excellence. Alors que la note moyenne des résultats pour l’ensemble des villes québécoises membres de l’ABPQ s’élève à 72 %, la Ville de Rosemère se démarque avec un résultat de 93 %.

Par ailleurs, le rapport de l’organisation indépendante démontre une hausse de la fréquentation de la bibliothèque de 7 % ainsi qu’une augmentation de la tenue d’activités de 43 % depuis la dernière évaluation en 2023.

Bibliothèque satellite

Rappelons qu’en raison de travaux importants, la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens est temporairement fermée jusqu’en novembre. La majorité des services sont toutefois maintenus à la bibliothèque satellite située au Centre communautaire Memorial dont l’entrée se situe derrière l’édifice du 202, chemin de la Grande-Côte.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans

Publié le 30 septembre 2025

Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans

Cet automne, la Ville de Repentigny célèbre le 10e anniversaire du Centre d’art Diane-Dufresne (CADD). Pour souligner cette décennie de création et d’audace artistique, deux expositions majeures prennent d’assaut les salles du 28 octobre 2025 au 25 janvier 2026 : un quart de siècle d’art indiscipliné, signé par le trio iconoclaste BGL et un ...

LIRE LA SUITE
Journées de la culture dans les CHSLD et la Maison des aînés des Laurentides

Publié le 23 septembre 2025

Journées de la culture dans les CHSLD et la Maison des aînés des Laurentides

Le CISSS des Laurentides, en collaboration avec le Comité des usagers du centre intégré (CUCI), participe aux Journées de la culture 2025. Pour une deuxième année consécutive, plusieurs CHSLD et une Maison des aînés des Laurentides feront partie du circuit culturel 2025, qui se déroulera les 26, 27 et 28 septembre prochains. Pour ...

LIRE LA SUITE
Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

Publié le 17 septembre 2025

Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

Les 20 et 21 septembre, la population est invitée à venir profiter de la onzième édition de Mirabel Fête l'érable du Québec au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière. Il est possible de venir manger un repas du terroir sous une formule de panier pique-nique gourmand pour deux personnes (réservation obligatoire sur la page Facebook de ...

LIRE LA SUITE