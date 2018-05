Saint-Colomban présente l’exposition Peindre ma vie

La Ville de Saint-Colomban présente, jusqu'au 24 mai, les œuvres de l’artiste peintre Paulette Cloutier dans le cadre d’une exposition tenue à la bibliothèque de Saint-Colomban.



Fille de fermier, Paulette Cloutier partage avec sa mère une passion pour le dessin et le jardinage. Elle passe son enfance à découvrir la nature, omniprésente dans son environnement, qui devient vite une source inépuisable d’inspiration et de création. Elle peint à l’huile, quelques années plus tard découvre l’acrylique, puis opte pour le pastel qu’elle affectionne encore aujourd’hui.

Son grand jardin, sa famille et ses souvenirs d’enfance sont représentés dans la presque totalité de ses œuvres. Après 31 ans de création, Paulette Cloutier se plaît à dire qu’elle s’amuse à peindre sa vie.

L’exposition se tient jusqu’au 24 mai, de 10 h à 20 h du lundi au jeudi, de 12 h à 17 h le vendredi et de 10 h à 14 h le samedi et le dimanche. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 3 mai, 19h, en présence de l’artiste.