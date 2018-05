Célébrez le printemps sous les pommiers du Domaine Lafrance

Le Domaine Lafrance annonce le retour du Festival des pommiers en fleurs, une belle occasion de venir admirer les 13 000 pommiers qui vous offriront un spectacle unique pour la vue et l’odorat.

Situé à seulement 30 minutes de Montréal à Saint-Joseph-du-Lac, le Domaine Lafrance vous accueille gratuitement tous les jours de 9h à 17h dans un décor enchanteur parfait pour un pique-nique en famille ou entre amis. C’est également l’occasion d’immortaliser de doux moments lors d’une séance photos. Bienvenue aux photographes.

Une floraison éphémère offrant un paysage splendide

D’une durée de tout au plus deux semaines, cet événement saura plaire à toute la famille; les adultes profiteront des dégustations gratuites de cidres et de spiritueux, alors que les petits se réjouiront des balades en tracteur, des aires de jeu et de la mini-ferme avec ses chèvres, moutons, alpagas, poules, canards, lapins.

Les épicuriens pourront se régaler d’une vaste sélection de produits faits maison. Retrouvez la crêpe aux pommes et le hot dog du terroir au kiosque extérieur. Vous serez également ravis par la Pizza aux tomates des Vergers et la pizza vagabonde (fromage, pommes et oignons caramélisés).

Les visiteurs à la dent sucrée seront quant à eux comblés par les beignes aux pommes frais ainsi que les nombreuses pâtisseries.

Les visiteurs pourront aussi se rendre à la distillerie pour une visite des installations et de la salle de l'alambic entre 11h et 15h.

Fiers partenaires de la fondation Rêves d’Enfants depuis plus de dix ans, les visiteurs pourront donc faire un don à la fondation afin qu’un enfant atteint d’une maladie qui menace sa vie ait la chance de réaliser son plus grand rêve.

Le domaine Lafrance est situé au 1473, Chemin Principal à Saint-Joseph-du-Lac. Pour tous les détails, visitez le lesvergerslafrance.com