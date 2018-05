Le Jardin des Sources, une faune et une flore à découvrir

La Ville de Sainte-Thérèse invite la population à découvrir les nouveaux panneaux d’interprétation installés au Jardin des Sources. La Ville souhaite ainsi sensibiliser les citoyens et les visiteurs à la richesse de cet espace vert et les informer de ce qu’on peut y observer en termes de faune et de flore.



Nul besoin d’être un ornithologue aguerri pour observer et apprécier les animaux à plumes présents au Jardin des Sources. Grâce au nouveau panneau d’interprétation des oiseaux implanté tout récemment, quiconque peut se familiariser avec les 16 espèces fréquentant le lieu. Du Cardinal rouge au Colibri à gorge rubis, en passant par le Pic chevelu et le Canard colvert, les visiteurs n’ont qu’à ouvrir les yeux, afin de tenter d’identifier les oiseaux répertoriés au panneau.

Un milieu riche en biodiversité

En septembre dernier, la Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), procédait à l’installation de trois panneaux d’interprétation de la nature au Jardin des Sources, grâce à une subvention de 5 000 $ du projet Eau Bleue RBC. Un premier panneau démontre la diversité de la faune et de la flore du Jardin, comme les espèces d’arbres et de plantes herbacées qui parsèment ses sentiers.

Un deuxième affichage renseigne quant à lui sur l’évolution des étangs et l’importance des milieux humides. Finalement, un troisième panneau évoque les bienfaits de la bande riveraine pour la santé des écosystèmes aquatiques et la qualité de l’eau des étangs.

« Situé en plein de cœur de la Ville de Sainte-Thérèse, le Jardin des Sources est un petit bijou naturel dont nous pouvons être fiers. En fournissant des renseignements aux visiteurs en matière de faune et de flore, la Ville souhaite enrichir l’expérience de leur balade au Jardin et les sensibiliser aux particularités de ce coin de nature. D’ailleurs, au moment de la prise de photo, nous sommes tombés face à face avec une famille de tortues, ce qui témoigne de la richesse de cet espace vert au cœur de notre ville», a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.

« Le COBAMIL est très heureux de participer à la valorisation du site auprès des citoyens. À l’échelle du bassin versant, les forêts urbaines ont un impact positif sur la qualité de l’eau du réseau hydrographique», a ajouté Madame Elsa Dufresne-Arbique, directrice générale de l’organisme.

Elle rappelle que les forêts urbaines fournissent également de nombreux services écologiques tels que l’amélioration de la qualité de l’air, la préservation des habitats fauniques, la séquestration du carbone et l’atténuation du réchauffement urbain.

Jardin des Sources

Situé à Sainte-Thérèse, le Jardin des Sources est un espace vert parfait où pratiquer différentes activités et profiter de points de vue magnifiques. Accessible en toute saison, le parc comprend un superbe sentier pédestre de 1,7 km, ainsi que des circuits d’entraînement extérieurs de TREKFIT et de BENCHFIT.

Le site, dont l’entrée est gratuite, est facilement accessible par le chemin de la Côte-Saint-Louis, ou par des accès piétonniers et des sentiers situés sur le boulevard des Mille-Îles Est et sur la rue Saint-Charles.

Détails au www.sainte-therese.ca.

À propos du COBAMIL

Rappelons que le COBAMIL est un organisme sans but lucratif mandaté par le Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) pour mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau en collaboration avec la population et les intervenants du milieu.

Pour en connaître davantage sur le COBAMIL, visitez leur site Internet au www.cobamil.ca.