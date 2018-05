Exposition des artistes de Lorraine et invités : l’art s’affiche au domaine Garth

La population est invitée à visiter gratuitement l’Exposition des artistes de Lorraine et des artistes invités, qui se déroulera du 25 mai au 3 juin dans le cadre enchanteur du domaine Garth. Près de 40 artistes de talent y seront à l’honneur.

Les visiteurs pourront aussi profiter de l’occasion pour visiter l’exposition Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire depuis 1826.

Horaire de l’exposition

Vendredi 25 mai de 18 h à 21 h

Samedi 26 mai et dimanche 27 mai de 10 h à 16 h

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin de 12 h à 16 h

Le vernissage aura lieu le vendredi 25 mai à compter de 18 h. Pour l’occasion, les gens pourront déguster vins et fromages, assister à la remise des mentions d’honneur attribuées par un jury professionnel et, bien sûr, découvrir les œuvres en vedette. Tout au long de l’exposition, les visiteurs seront invités à voter pour leur artiste Coup de cœur. L’artiste gagnant recevra son certificat le 12 juin, à l’occasion de la séance ordinaire du conseil municipal.

« Chaque année, cette exposition propose des œuvres magnifiques aux styles variés. Il y en a toujours pour tous les goûts! Et que dire du cadre enchanteur de la maison Garth? En plus d’apprécier l’art visuel, la population aura la possibilité d’en apprendre davantage sur ce lieu et sur les gens qui l’ont habité. En fait, nous leur proposons deux expositions, ce qui fera de leur visite un événement assurément unique », s’exclame le maire Jean Comtois.

Information : 450 621-8550, poste 275