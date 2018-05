Célébrez le printemps lors de la 13e édition de la Fête du printemps de Saint-Colomban

La Ville de Saint-Colomban et Hortifolie convient la population à la 13e édition de la Fête du printemps qui se tiendra les 26 et 27 mai prochains de 10 h à 16 h au parc Phelan et au Centre récréatif de Saint-Colomban.

Cette foire horticole, environnementale et artisanale, qui attire chaque année près de 4000 visiteurs, proposera plus de 70 kiosques. Plants, semences, plantes, jardinières, bijoux, tissage, gastronomie, meubles, soins corporels, yoga, photomaton, nichoirs à oiseaux : il y en aura pour tous les goûts cette année à la Fête du printemps!

« L’équipe d’Hortifolie, la société d’horticulture et d’écologie de Saint-Colomban, travaille avec ardeur depuis plusieurs mois pour organiser un événement rassembleur qui plaira aux petits et grands. Une fermette, des amuseurs publics, une démonstration de cirque et un jeu gonflable permettront aux enfants (et aux parents!) de profiter de cette fête grand public! » expliquent les membres du conseil d’administration d’Hortifolie.

« La Ville de Saint-Colomban sera plus présente que jamais pour cette 13e édition avec un kiosque d’information de la Maison des jeunes, un point de dépôt de l’écocentre, la distribution de compost, d’arbres et de sacs à compostage, un atelier de conception de nichoirs à insectes, un point de service en environnement et en urbanisme, un kiosque zéro-déchet, des animations et des ateliers de la bibliothèque ainsi qu’une foire aux questions sur le livre numérique. Bienvenue à tous et au plaisir de vous y croiser! » a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.

Le programme complet de la Fête du printemps est disponible à st-colomban.qc.ca/printemps

Brunch des nouveaux résidents

En marge de la Fête du printemps, les nouveaux résidents de Saint-Colomban sont invités à un brunch le samedi 26 mai, dès 10 h, à l’hôtel de ville de Saint-Colomban. Ils pourront y rencontrer leurs élus, en apprendre davantage sur les services et programmes offerts par la Ville et fraterniser avec d’autres résidents de fraîche date. Inscription par courriel à jcaron@st-colomban.qc.ca ou au 450 436-1453, poste 6304.

5 à 7 de la Chambre de commerce

Les entreprises et travailleurs autonomes du territoire ainsi que les exposants de la Fête du printemps sont conviés à un 5 à 7 de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain qui se tiendra à l’hôtel de ville de Saint-Colomban le samedi 26 mai.

Cet événement organisé conjointement avec la Ville de Saint-Colomban est ouvert à tous les entrepreneurs, membres ou non de la Chambre. Pour réserver : 450 431-4339.

.