Marjo célébrera le 24 juin avec les Thérésiens et Thérésiennes

La Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec la Société nationale des Québécoises et des Québécois des Laurentides, est fière d’offrir une multitude d’activités pour souligner la Fête nationale du Québec, le 24 juin prochain, sous le thème Histoire de nos héros!

Ce sera l’occasion pour les Thérésiennes et les Thérésiens de célébrer leur histoire, leurs racines et leurs réussites dans le cadre de la Fête nationale du Québec au Village!

« Cette année, la Fête nationale du Québec célèbre son histoire, ses racines, ses réussites. Oui, les festivités font partie intégrante de la tradition québécoise de notre Fête nationale et à Sainte-Thérèse, les citoyens sont toujours au rendez-vous. Mais il reste important de mettre sous les projecteurs celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. Et c’est d’ailleurs ce que nous faisons en offrant aux Thérésiennes et Thérésiens le spectacle d’une dame légendaire, héroïne de la scène musicale rock, et j’ai nommé la pétillante et l’unique, Marjo », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Une programmation qui rock

Dès 14 h, le public est invité sur la rue Blainville Ouest, entre les rues Saint-Louis et de l’Église, et sur la rue Turgeon, entre les rues Blainville Ouest et Roux, puisque ces espaces seront fermés à la circulation pour faire place à des terrasses et des activités familiales en continu jusqu’à 20 h : jeux gonflables, caravane de maquillage, jeu d’évasion, ateliers de bricolage, amuseurs publics et bien plus encore.

Sur la scène de la rue Blainville Ouest, située tout près de la Place du Village, le public pourra voir le spectacle jeunesse Mission sourire de Mélou, de 15 h à 16 h, suivi du groupe traditionnel québécois Les Portageux, à 18 h 30.

Sur la rue Turgeon , venez rencontrer l’artiste Claudia Bouvette, de 16 h à 17 h 30, et assistez à un duo avec Édouard Lagacé, candidat à La Voix 6, de 17 h 30 à 18 h 30. Scène du stationnement de l’hôtel de ville Dès 16 h 30, le groupe Les Petites Tounes présentera leur spectacle jeunesse !

En soirée, pour le grand spectacle de 20 h, nous attendons la rockeuse Marjo qui électrisera ce moment festif et rassembleur!

Juste après le spectacle, la foule est invitée à se déplacer vers le stationnement du Collège Lionel-Groulx, là où sera déployé le traditionnel et incontournable feu d’artifice de la Fête nationale à 22 h.

Programmation estivale 2018

La programmation détaillée de la Fête nationale du Québec, de même que celle des spectacles estivaux est disponible au www.sainte-therese.ca. Une page complète de programmation et un dépliant détachable se retrouvent également à l’intérieur de l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen.