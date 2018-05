Sainte-Thérèse lance sa programmation culturelle estivale

La Ville de Sainte-Thérèse est fière de dévoiler sa programmation culturelle estivale 2018. Pour une quatrième année, sous le grand chapeau événementiel « Des spectacles au Village tout l’été », ce sont trois séries de spectacles gratuits qui seront offerts au public : la Place du Village en spectacle les mardis, les Rendez-vous du Village les samedis et les Pique-niques musicaux du Village les dimanches.

« Nous sommes extrêmement fiers d’enfin répondre à toutes les rumeurs que nous avons fait courir depuis quelques semaines sur nos réseaux sociaux. Nous avons voulu, cette année, piquer la curiosité des Thérésiennes et Thérésiens en leur donnant simplement de petits indices sur la belle et riche programmation culturelle de l’été à Sainte-Thérèse! Et ça a marché! Alors maintenant, place au dévoilement officiel. À vous chers citoyens de vous approprier cette offre », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant.

PLACE DU VILLAGE EN SPECTACLE



Tous les mardis, une activité différente attendra les enfants sur la Place du Village, dès 18 h 30. Ma Tente à lire et ses trésors de livres seront également de retour tous les mardis.

19 juin 2018 | Marie-Ève Laure - Ma Première Place du Village | Relève

26 juin 2018 | Annie Villeneuve | Franco

3 juillet 2018 | Les Koristes | Pop

10 juillet 2018 | Natalie Choquette | Classique

17 juillet 2018 | Smokin’DeVille | Rockabilly

24 juillet 2018 | Hollywood Boulevard | Hommage

31 juillet 2018| King Melrose | Soul

LES RENDEZ-VOUS DU VILLAGE



Les samedis, la rue Blainville Ouest s'animera dès 17 h grâce à de l'animation et terrasses sur rue dès 17 h, en collaboration avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de Blainville (CCITB) et les commerçants locaux.

4 août 20178| The Box | Rock -- En première partie : Jazzyronik | Jazz/Funk

1 août 2018 | DJ Karim Ouellet | Danse -- En première partie : Wolves At Midnight | Rock

18 août 2018 | Les Brothers | Acoustique -- En première partie : Catherine Dagenais | Pop

25 août 2018 | Steve Hill | Blues -- En première partie : Thomas Croft | Musique satirique

PIQUE-NIQUES MUSICAUX DU VILLAGE

Les dimanches, à 13 h, à l’intersection des rues du Chanoine-Lionel-Groulx et

Saint-Louis

Apportez vos chaises et allez pique-niquer tous les dimanches, à l'intersection des rues du Canoine-Lionel-Groulx et Saint-Louis, au son de prestations musicales variées. En collaboration avec la Bibliothèque de Sainte-Thérèse, il sera possible de se procurer gratuitement des livres d’occasion sur le site dès 12 h.

5 août 2018 | Alexandre Bélair | Crooner

12 août 2018 | Christian Marc Gendron et Manon Séguin | Pop

19 août 2018 | Émilie Leclerc en duo | Franco

26 août 2018 | Patsy Gallant | Rétro

NOUVEAU! SOIRÉES AU SENTIER

Les mardis du mois d’août, à 19h30, au Sentier de poésie,voisin de la Bibliothèque, laissez-vous charmer par une soirée de poésie ou par une séance de cinéa en plein air.

7 août 2018 | Une talle d’étoiles filantes

Christian Vézina, poète | Thomas Carbou, musicien

Soirée de poésie extérieure

14 août 2018 | Au bout de ta langue – Humour debout et poésie drette

David Goudreault, auteur et slameur

Soirée cinéma extérieure

21 août 2018 | De père en flic 2 | précédé d’un court métrage d’animation en partenariat avec Odyscène Ciné-Groulx en plein air

28 août 2018 | C’est le cœur qui meurt en dernier | précédé d’un court métrage d’animation en partenariat avec Odyscène Ciné-Groulx en plein air

La programmation détaillée de la Fête nationale du Québec, de même que celle des spectacles estivaux est disponible au www.sainte-therese.ca. Une page complète de programmation et un dépliant détachable se retrouvent également à l’intérieur de l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen.