La production estivale du Petit Théâtre du Nord à prix réduit pour les citoyens de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de permettre aux Thérésiennes et aux Thérésiens de bénéficier d’un tarif réduit sur les billets de la pièce de théâtre estivale du Petit Théâtre du Nord, qui sera présentée du 21 juin au 24 août prochains.

Les citoyens de Sainte-Thérèse ont droit à un rabais 20 % par billet, sur présentation de leur Carte citoyen valide. « En offrant un tel rabais, la Ville de Sainte-Thérèse souhaite inciter la population à profiter de l’offre culturelle de la région. Les productions du Petit Théâtre du Nord sont toujours d’une grande qualité, gageons que leur nouvelle création présentée cet été ne fera pas exception! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

La pièce Quelque chose comme une grande famille de François Archambault, mise en scène par Luc Bourgeois et Sébastien Gauthier, avec Luc Bourgeois, Louise Cardinale, Sébastien Gauthier, Mélanie St Laurent et Marie-Hélène Thibault sera présentée les jeudis, vendredis et samedis, à 20 h, du 21 juin au 24 août 2018 (relâche le 26, 27, 28 juillet) au 1000, ch. du Plan Bouchard à Blainville.

Pour plus d’information concernant le Petit Théâtre du Nord et la billetterie : www.petittheatredunord.com ou (450) 419-8755.