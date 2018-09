Valérie Carpentier aux Jeudis Show le 19 juillet dès 19 h 30

Le 19 juillet, dès 19 h 30, la population est invitée à assister à un spectacle gratuit de Valérie Carpentier, qui se déroulera au Parc équestre (situé au 1025, chemin du Plan-Bouchard). Présenté sous le chapiteau, ce spectacle se tiendra beau temps, mauvais temps.

Révélée en 2013 dans le cadre de l’émission La Voix, où elle avait remporté les grands honneurs, Valérie Carpentier a depuis fait paraître trois albums et multiplié les succès à la radio. De sa voix douce et caressante, elle nous présente ses chansons teintées d’électropop aux histoires envoûtantes ainsi que des interprétations de pièces qu’elle affectionne tout particulièrement. Rendez-vous avec une artiste aussi talentueuse que sensible.

La première partie du spectacle sera assurée par Cassandra Gauthier, gagnante de l’édition 2017 du concours Blainville en chansons.

Autres spectacles des Jeudis Show à ne pas manquer :

• Jason McNally (26 juillet au parc Marc-Aurèle-Fortin)

• Désirée (2 août au parc Dubreuil)

• Renee Wilkin (9 août au Parc équestre)

• Offenbach (16 août au Parc équestre)

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.